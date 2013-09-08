سزارین در درمانگاه خاتم الانبیا گنبدکاووس به میانگین جهانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نصرتی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران درمانگاههای استان از کاهش میزان سزارین در بیمارستان خاتم الانبیا و رسیدن آن به کمتر از 17 درصد خبر داد.

وی اظهار داشت: میزان پذیرش سرپایی در درمان غیرمستقیم در درمانگاههای استان 170 درصد در سالجاری رشد یافت و استان در زمینه پذیرش سرپایی در درمان غیرمستقیم بیماران رتبه اول سال را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: درمانگاههای تأمین اجتماعی استان گلستان برای اولین بار در بین بیش از 50 هزار مرکز درمانی کشور موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت IMS شدند.

نصرتی گفت: استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت تأثیرات بسیاری بر خدمات درمانی استان گذاشته و علاوه بر افزایش رضایتمندی مخاطبان ، موجبات کسب چندین رتبه اول کشوری شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان گفت: رتبه اول سازمانی در افزایش میزان پذیرش بستری در درمان مستقیم با 16 درصد افزایش، رتبه اول کشوری در بهره وری نیروی انسانی و رتبه اول سازمانی در کاهش هزینه پرونده های بستری بیماران در بخش درمان غیرمستقیم و رساندن هزینه هر پرونده به 250 هزار تومان از دیگر توفیقات است.

وی افزود : استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت باعث نظم دهی به امور و تعیین تکلیف مشتری در دریافت خدمات درمانی می شود.

دکتر علی مهاجر رئیس پلی کلینیک امام خمینی (ره) گرگان و رئیس ستاد درمانگاههای تأمین اجتماعی استان نیز از همراهی و همکاری کلیه نمایندگان مدیران کیفیت و رؤسای مراکز درمانی تشکر کرد.