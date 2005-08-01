كنيا نيازمند پيشرفت و توسعه است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، خاتمي در اين ديدار جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي ايران و كنيا در دو قاره اسيا و آفريقا را خاطرنشان ساخت و گفت: دو كشور مي توانند مناسبات خود را در تمامي زمينه ها و در راستاي پيشرفت و توسعه ، گسترش دهند.

رييس جمهور آمادگي كشورمان براي ارايه خدمات و تجربيات در بخش هاي گوناگون بويژه خدمات فني و مهندسي و نيز تحقيقاتي و علمي را اعلام و اظهار داشت: كنيا به عنوان وزنه اي براي آفريقا بويژه شرق آن نيازمند پيشرفت و توسعه است.

خاتمي با بيان اين كه قدرت واقعي در آگاهي فراوان ، علم ، تكنولوژي و اقتصاد قوي است، گفت: براي دستيابي به رشد و توسعه نيازمند كسب قدرت هستيم.

"علي عباس علي" سفير جديد كنيا در تهران نيز آمادگي مقامات مسوول كشورش براي ارتقا سطح مناسبات دو كشور در تمامي زمينه را اعلام كرد.

وي همچنين گزارشي از برگزاري كميسيون مشترك دو كشور به رييس جمهوري ارايه كرد.