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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

ملکی به مهر خبر داد:

شهردار شهر برزول نهاوند در سمت خود ابقا شد

شهردار شهر برزول نهاوند در سمت خود ابقا شد

نهاوند-خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر برزول گفت: شهردار شهر برزول نهاوند در سمت خود ابقا شد.

نصرت اله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخاب شهردار و مشخص شدن وضعیت شهرداری به عنوان دستور کار اولین جلسه رسمی شورای جدید شهر برزول قرار داشت که بعد از دو ساعت و بحث و تبادل نظر سرانجام مهدی زمانیان شهردار فعلی شهر برزول با پنج رای قاطع در سمت خود ابقا شد.

ملکی اظهار داشت: عملکرد مثبت شهردار برزول، رضایتمندی مردم از نحو برخوردو  رفتار زمانیان  و به پایان رساندن طرح ها و پروژه های نیمه تمام شهر برزول از مهمترین دلایل اعضا شورای شهر برزول برای ابقا شهردار بود.

وی افزود: در طول تصدی سه ساله شهرداری شهر برزول توسط مهدی زمانیان کارهای اساسی و مهمی برای توسعه بافت شهری و نظام مهندسی شهر برزول انجام شده است.

رئیس شورای شهر برزول عنوان کرد: تعامل و همکاری شهردار و حفظ فضای همبستگی و وحدت در شهر برزول از دیگر نقاط مثبت شهردار برای ادامه فعالیت او در شهر برزول بوده است.

نصرت اله ملکی کمبود اعتبار و نداشتن درآمد پایدار و مناسب شهرداری برزول را مهمترین مشکل و معضل شهر برزول عنوان کرد و گفت: تنها منبع درآمد شهر برزول  جرائم کمیسیون ماده 100 و صدور پروانه ساختمان است که این درآمد در شهر کوچکی مانند برزول در طول یک سال 35 میلیون تومان است.

ملکی با انتقاد از اصلاح و تعریض نشدن گردنه خطرناک و حادثه خیز جاده برزول و کشته شدن چندین نفر از همشهریان در این محور گفت: به صورت میانگین در هفته شاهد یک اتفاق ناگوار در این گردنه خطرناک هستیم و بارها در این زمینه به مسئولین مربوطه تذکر و خواستار رفع مشکل بوده ایم.

وی افزود: علی رغم دستور و پیگیری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان نهاوند و نامه نگاری بخشدار، شهردار و شورای شهر برزول هنوز هیچ گونه اقدامی برای اصلاع و تعریض گردنه خطرناک برزول انجام نشده است.

کد مطلب 2131395

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