صرفه جویی 900 میلیون دلاری با اجرای طرح جامع گمرکی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد در مراسم تودیع خود و معارفه مسعود کرباسیان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: سه سال قبل در زمان معارفه خود برنامه ای ارائه کردم که امروز بخشی از آن اجرایی شده است.

رئیس کل سابق گمرک ایران با اشاره به اینکه رویکرد استراتژی و راهبردی گمرک را به صورت یکپارچه و عملیاتی ارائه کردم، افزود: طرح جامع گمرک نوین با نام نگین را طراحی کرده بودیم و در چهار حوزه فرآیند، فناوری، ساختار و سازمان و ذینفعان به دنبال تحول، نوسازی و نوین سازی فرآیندهای گمرکی بودیم .

وی از آماده بودن طرح جامع گمرکی خبر داد و افزود: با اجرای طرح سالانه گمرکی سالانه بین 800 تا 900 میلیون دلار صرفه جویی مالی صورت می گیرد.

به گفته معمارنژاد، در سال 89 حدود 58 نقطه گمرکی با پهنای 2 میگ کار می کرد که هم اکنون 86 نقطه گمرکی با پهنای 30 مگابایت فعالیت می کند و 34 گمرک به فیبرنوری متصل هستند.

رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: 10 گمرک بیش از 90 درصد حجم عملیات را پوشش می دهد و با راه اندازی سامانه مجوزها هیچ مجوزی به صورت کاغذی صادر نمی شود و سامانه هوشمند ترانزیت در 90 درصد گمرکات راه اندازی شده است.

وی از اتصال فرآیندهای گمرکی به سامانه کارت بازرگانی خبر داد و افزود: بسته سیاستی حمایت از تولید با هدف کمک به رفع کمبود نقدینگی و کاهش تشریفات گمرکی تدوین شده است.

معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: در سال 89 بودجه گمرک معادل 160 میلیارد تومان بود که امروز به 420 میلیارد تومان رسیده است.