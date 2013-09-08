توجه به تامین سلامت خانواده ها در کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری بر تامین سلامت فکری جسمی ، فرهنگی ، اعتقادی و اقتصادی افراد با رویکرد خانواده محوری و توجه به ظرفیتها و امکانات موجود در خانواده های مددجو تاکید کرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به تاثیر نشاط و سر زندگی مشاوران و مددکاران در ارائه خدمات مطلوب به خانواده های تحت حمایت،اظهار کرد:از مهمترین وظیفه مشاوران و مددکاران این نهاد،کشف استعداد و توانایی مراجعان و آگاه کردن آنان از سرمایه ها درونی شان است.

وی در ادامه با اشاره به عناصر تاثیر گذار در نگرش مثبت افراد و تغییر در سبک زندگی افراد،تصریح کرد: یکی از عناصر مبنایی و اصولی که باید تغییر کند، باورهای ارزشی و نگرش فرد به داشته ها واستعداد های درونی خود است.

سرپرست کمیته امداد کشور در ادامه با بیان اینکه کار مددکار معطوف کردن اذهان مراجعان به سمت مسیر روشن و درست است ،افزود: سرمایه گذاری روی تغییر رفتار نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در دگرگونی فرد است و کار ما در این بخش تنظیم عواطف و احساسات و هیجانات فرد با تبعیت از عقل و اندیشه فرد است.

وی افزود: اگراحساس فرد تابع عقل وی نباشد، باعث ایجاد ناهنجاری در زندگی می شود و لازم است در این مرحله نیز مددکاران و مشاوران اهتمام جدی داشته باشند.

انواری تاکید کرد: مددکاران و مشاوران بیشتر به دنبال انجام کارهای محتوایی و تاثیرگذار باشند.محصول کار در حوزه اندیشه و در حوزه رفتار بایستی به تعادل و ثبات و استحکام خانواده منتهی شود و در غیر این صورت نیازمند بازمهندسی وضعیت خانواده است.