توصیه های وزارت بهداشت در پیشگیری از ابتلا به وبا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی گویا افزود: شستشوی مرتب دستها، ضد عفونی کردن میوه و سبزی و مصرف آب آشامیدنی سالم از نکاتی است که مردم باید آن را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 99 نفر بیمار مبتلا به بیماری وبا در کشور شناسایی شده است که همه این موارد افغانی بودند و دو مورد مبتلایان ایرانی هستند.

گویا در ادامه با بیان اینکه تعدادی از اتباع کشورهای همسایه شرقی ایران به صورت غیر مجاز و درمقاطع زمانی مختلف وارد کشور شده اند، اظهار داشت: با توجه به اینکه این افراد در مدت زمان سفر خود به ایران در شرایط نامساعد قرار دارند و از مرزهای غیر رسمی وارد شده اند، زمانی که به این افراد دسترسی پیدا کردیم تعدادی از آنها مبتلا به بیماری اسهالی شدید بودند که با انجام آزمایشهای لازم مشخص شد به وبا مبتلا شده اند.

وی افزود: این افراد طی یک برنامه عملیاتی سنگین با هماهنگی نیروی انتظامی شناسایی و تحت درمان قرار گرفته و نیروهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و سیستان و بلوچستان نقش بسیار عمده ای در شناسایی و رسیدگی فوری به آنها داشته اند.

گویا یادآور شد: چنانچه کوچکترین تاخیری در این زمینه رخ می داد می توانست منجر به از دست رفتن جان آنها و گسترش بیماری نه تنها در این استان ها بلکه در سایر استان های کشور شود.

وی بیان کرد: اکنون مبتلایان تحت درمان قرار گرفته و اقدامات لازم بهداشتی برای آنها صورت گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: تمام تلاش مسئولان در جلوگیری از گسترش بیماری وبا در جمعیت ایرانی است و برای این منظور اقداماتی از جمله کنترل آب آشامیدنی و کنترل مواد غذایی بویژه در استانهای جنوب شرق شامل کرمان و سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

وی در ادامه ضمن توصیه بر رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم، گفت: فردی که مبتلا به این بیماری می شود ممکن است در اوایل ابتلا، دچار اسهال خفیف باشد و سپس اسهال شدید می گیرد که این علائم خطرناک است.

گویا به هموطنان توصیه کرد از خود درمانی پرهیز کنند و اگر دچار علائم اسهال آبکی شدند حتما به پزشک مراجعه کنند.

وی با تاکید بر استفاده از آب آشامیدنی سالم گفت: سلامت آب آشامیدنی که توسط شرکتهای آب و فاضلاب در مناطق شهری و روستایی در اختیار مردم قرار می گیرد، تضمین شده است و دانشگاه های علوم پزشکی بر کیفیت آب آشامیدنی نظارت دقیق دارند.