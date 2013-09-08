به گزارش خبرنگار مهر، امین مطواعی ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از مرتفع ترین سازه ماکارونی جهان در محل سالن تربیت بدنی دانشگاه آزاد شاهرود با اشاره به اینکه برای ایجاد تحولی نوین در ساخت سازه های ماکارونی جهان تلاش فراوان کردیم افزود: چند ماهی است که روی طرح اولیه و محاسبات ساخت و طراحی این سازه فعالیت شده و ظرف 20 روز اخیر نیز این سازه به این شکل ساخته شده است.

وی ضمن بیان اینکه در ابتدا قرار بود این سازه در شش متر ساخته شود خاطر نشان کرد: تلاش ها برای ساخت در حال انجام بود که خبر دار شدیم دانشجویان دانشگاه قزوین رکورد خاور میانه را با شش متر و 15 سانتی متر ارتقا داده اند و در نتیجه تلاش اعضای تیم در رکورد زنی دیگری جهت گرفت.

کمترین میزان استفاده از خرپا در مرتفع ترین سازه ماکارونی جهان

سرپرست گروه پارسیس تصریح کرد: این سازه بتنی المانی از یک برج واقعیتی است که طراحی منحصر به فردی دارد و در آن از کمترین میزان خرپا استفاده شده است.

مطواعی با اشاره به این که خرپا ها سازه های مثلثی شکلی هستند که بهترین حالت سازه را در مقاومت ایجاد می کنند عنوان کرد: در این سازه تنها 40 قطعه خرپا استفاده شده که به نوع خود کم نظیر است و می تواند فصلی نو در ایجاد سازه های ماکارونی در جهان ایجاد کند.

وی با یادآوری این مطلب که در ارزیابی سازه های ماکارونی سه معیار اساسی نقش تعیین کننده را ایفا می کند تاکید کرد: سازه های ماکارونی باید برای تحمل بیشترین بار در بیشترین زمان طراحی شوند از لحاظ معماری و زیبایی طراحی مورد قبول داشته باند و مرتفع ترین سازه ماکارونی باشند.

سرپرست گروه پارسیس از حمایت های دانشگاه آزاد شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی اساتید و انجمن های علمی و تمامی کسانی که در ساخت این پروژه گروه پارسیس را یاری کردند قدردانی کرد و ابراز داشت: تیم پارسیس متشکل از 9 نفر و یک عضو افتخاری بود که تلاش های شبانه روزی و بی منت اعضا سبب شد تا این موفقیت را امروز با همه ملت ایران سهیم شده و جشن بگیریم.

مطواعی، از محمد رضا مجاهدی به عنوان استاد مشاور و راهنمای این طرح و از وحید بانی، علی براتی، محمد جواد قاضی، عرفان حیدری، بنیامین نایب، منیره اکبریان، مریم عابدینی، فهمیه اکبریان و عضو افتخاری گروه مهدیه کلانتری برای تلاش های شبانه روزی در به سرانجام رساندن این پروژه نیز تشکر و قدردانی کرد و اذعان داشت: اعضای گروه از رشته های عمران و معماری دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی و دانشگاه غیر انتفاعی گرد هم آمدند و این کار بزرگ را به انجام رساندند.