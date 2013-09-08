43 برنامه فرهنگی تبلیغی به مناسبت دهه کرامت در همدان اجرا می شود

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه های دهه کرامت از 16 شهریور ماه آغاز و تا 26 شهریور ادامه دارد.

وی عنوان داشت: امام رضا(ع) به عنوان هشتمین وصی و جانشین پیامبر اسلام(ص) در رابطه با شناخت انسان و جایگاهش عبارات ذی قیمتی را بیان فرموده و سیره‌ عملی ایشان در مواجهه با اقشار مختلف مردم گویای نگاه الهی و دینی به عظمت انسان است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: معلومات آن حضرت در زمينه الهيات، اطلاعاتشان درباره اديان و كتاب هاي آسماني، آگاهي امام از علوم و معارف قرآني، احاطه امام به بحث هاي كلامي، بحثهاي امام، درباره پزشكي، طرح اصول و فقه و جز اينها همه گسترش دامنه معلومات حضرت ثامن الائمه را مي رساند.

وی در ادامه سخنانش بر اهمیت تبیین جایگاه امام رضا (ع) برای نوجوانان و جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: برگزاری جشن ولادت در بیش از 43 هیئت برادران و خواهران در ایام میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) و طی این دهه، برگزاری بیش از 33 گفتمان دینی در رابطه با سیره و نقش و جایگاه علی بن موسی الرضا (ع) در دین اسلام و برپایی مولودی خوانی از جمله این برنامه است.

جمشیدی عنوان داشت: اعزام سخنرانان خواهر به هیئات، سخنرانی در دهه کرامت توسط مبلغان و تقدیر از روحانیون مساجد از دیگر برنامه های ویژه دهه کرامت است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان افزود: برگزاری جشن ولادت و مولودی خوانی در همه مساجد شهرستان همدان و شرکت روحانیون و مبلغان در نماز عبادی سیاسی جمعه از جمله این برنامه است.