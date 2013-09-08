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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

جمشیدی در گفتگو با مهر:

43 برنامه فرهنگی تبلیغی به مناسبت دهه کرامت در همدان اجرا می شود

43 برنامه فرهنگی تبلیغی به مناسبت دهه کرامت در همدان اجرا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان از اجرای 43 برنامه فرهنگی تبلیغی به مناسبت دهه کرامت در شهرستان همدان خبر داد.

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه های دهه کرامت از 16 شهریور ماه آغاز و تا 26 شهریور ادامه دارد.

وی عنوان داشت: امام رضا(ع) به عنوان هشتمین وصی و جانشین پیامبر اسلام(ص) در رابطه با شناخت انسان و جایگاهش عبارات ذی قیمتی را بیان فرموده و سیره‌ عملی ایشان در مواجهه با اقشار مختلف مردم گویای نگاه الهی و دینی به عظمت انسان است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: معلومات آن حضرت در زمينه الهيات، اطلاعاتشان درباره اديان و كتاب هاي آسماني، آگاهي امام از علوم و معارف قرآني، احاطه امام به بحث هاي كلامي، بحثهاي امام، درباره پزشكي، طرح اصول و فقه و جز اينها همه گسترش دامنه معلومات حضرت ثامن الائمه را مي رساند.

وی در ادامه سخنانش بر اهمیت تبیین جایگاه امام رضا (ع) برای نوجوانان و جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: برگزاری جشن ولادت در بیش از 43 هیئت برادران و خواهران در ایام میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) و طی این دهه، برگزاری بیش از 33 گفتمان دینی در رابطه با سیره و نقش و جایگاه علی بن موسی الرضا (ع) در دین اسلام و برپایی مولودی خوانی از جمله این برنامه است.

جمشیدی عنوان داشت: اعزام سخنرانان خواهر به هیئات، سخنرانی در دهه کرامت توسط مبلغان و تقدیر از روحانیون مساجد از دیگر برنامه های ویژه دهه کرامت است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان افزود: برگزاری جشن ولادت و مولودی خوانی در همه مساجد شهرستان همدان و شرکت روحانیون و مبلغان در نماز عبادی سیاسی جمعه از جمله این برنامه است.

 

 

کد مطلب 2131432

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