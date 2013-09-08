شمار پایگاههای هلال احمر گلستان به 14 واحد رسید

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر پایگاههای استان از نظر تعداد افزایش یافت و ضریب آمادگی استان را در حوادث افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از نقاط حادثه خیز استان پایگاه امداد و نجات نداشتیم گفت: پیش از این این، شش پایگاه امداد نجات در تنگراه، سه راهی گالیکش، پارک النگ، قرق، چاتال، خوش ییلاق فعال بودند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در هشت نقطه حادثه خیز دیگر مانند دراز نو، توسکستان، اولنگ رامیان، زیارت گرگان، دهنه زرین گل علی آباد و بندرگز و .... نیز مجوز تاسیس پایگاه امداد و نجات اخذ شد زیرا وجود هلال احمر در این مناطق ضروری است.

اکبری گفت: پیش شرط صدور مجوز پایگاهها توسط هلال احمر، ساخت آن توسط استانداریهاست و مجوز، بودجه و چارت تشکیلاتی آن توسط هلال احمر تامین می شود.

وی اظهار داشت: تاکنون موفق شدیم مجوز هشت پایگاه با تشکیلات آن را از هلال احمر اخذ کنیم و تقاضای ما این است که زمین در اختیار هلال احمر گذاشته شود که بتوانیم پایگاه ثابت احداث کنیم.

وی با اشاره به اینکه پایگاه هلال احمر در مسیر توسکستان سیار است، عنوان کرد: این مسیر جاده بین المللی است که حداقل سه پایگاه در طول مسیر نیاز داریم.

وی اظهار داشت: انتظار داریم محیط زیست و منابع طبیعی با این جمعیت همکاری داشته باشند و برای ساخت پایگاه زمین تخصیص دهند.

اکبری یادآور شد: در مناطق پرخطر مشکلات کوهستان، جاده و برف و کولاک داریم و حادثه خیزی استان در این حوادث بسیار بالاست و با ایجاد پایگاه می توانیم در امر امدادرسانی کوشاتر باشیم.