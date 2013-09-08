اعزام 902 زائر از کردستان به خانه خدا/ بالاترین منفعت حج تحول درون است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی جلال ظهر یکشنبه در همایش حج در سنندج اظهار داشت: زائران در قالب هفت کاروان از شهرستان های بانه، بیجار، سقز، سنندج، قروه و مریوان اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه471 زائر زن و 400 زائر مرد و 31 نفر عوامل اجرایی هستند، افزود: میانگین سنی زائران امسال 63 سال است.

مدیرکل حج و زیارت کردستان بیان کرد: در سال جاری دوره های آموزشی، توجیهی زائران در 10 جلسه شامل احکام، اعمال مناسک حج، آشنایی با اماکن مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره، آشنایی با قوانین و مقررات کشور میزبان و آموزش های بهداشتی برگزار شده است.

ناظمی جلال یادآور شد: با توجه به اینه در سال جاری توسعه مسجد الحرام در حال انجام است ظرفیت اعزام تمام کشورهای اسلامی 20 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در ایران هم در تمامی استان ها 20 درصد کاهش اعزام داشته ایم، ادامه داد: خوشبختانه با عنایت مسئولان سازمان حج و زیارت و پیگیری های لازم کاهش اعزام شامل استان کردستان نشد.

مدیرکل حج و زیارت کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بالاترین منفعت سفر معنوی حج تحول درون انسان است.

ناظمی جلال اظهار داشت: حج، معنویت، هم اندیشی و اتحاد اسلامی شعار امسال هفته حج است و انتظار می رود زائران با تانی از معانی شعار اهداف حج امسال اجرایی شود.

وی افزود: مهمانی خانه خدا، خوی خدایی، پاک شدن گناهان، شروع زندگی نو، آشنایی با مشکلات اسلام و کسب آخرت بهتر از جمله اثرات و برکات حج است.

مدیرکل حج و زیارت کردستان بیان کرد: آشنایی با احکام حج، ایجاد فضای اتحاد و همدلی، تداعی حج ابراهیمی، آموزش و توجیح زائران و ایجاد آمادکی در زائران از جمله اهداف پر پایی این همایش است.

این همایش با حضور استاندار کردستان، مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، مدیر حج و زیارت کردستان و جمعی از مسئولان و زائران خانه خدا در سالن آزادی شهر سنندج برگزار شد.