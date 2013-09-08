17 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان نهاوند کشف شد

سرهنگ عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شنبه شب با تلاش نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند 17 کیلوگرم تریاک در نهاوند کشف شد.

نظری گفت: این مواد مخدر که در جنوب شرقی کشور به سمت شهرهای غرب کشور بارگیری شده بود توسط ماموران آگاه و هوشیار نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در ایست و بازرسی پاسگاه قلعه قباد نهاوند کشف و ضبط می شود.

وی افزود: راننده متخلف و حرفه ای به صورت ماهرانه ای در بسته های مختلف این مقدار مواد مخدر را در یک خودروی پراید جاسازی کرده بود که مامورین مبارزه با مواد مخدر با اطلاعات و تحقیقات کاملی که از چند روز قبل انجام داده بودند موفق به کشف مواد و فرد متخلف و مجرم شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهاوند عنوان کرد: فرد حمل کننده مواد مخدر دستگیر و برای ادامه بازرسی ها و مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد و خودرو پراید حمل کننده تریاک توقیف شد.

عباس نظری بیان داشت: طي دوماه گذشته این دومین محموله مواد مخدر است که در شهرستان نهاوند کشف شده است در مرحله قبل نیز 353 کیلو گرم مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستان نهاوند کشف شده بود.