عزم ملت ایران نقاب فریب و استبداد پهلوی را برداشت/ سربازان اسرائیلی مسئول کشتن جوانان در 17 شهریور

آیت الله حسن ممدوحی، در خصوص 17 شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت سلحشور ایران برای رسیدن به آرمان های میهنی از دهه 40 شروع به مبارزه با استبداد کرده و این مبارزه را در سه محور آغاز کرد.

وی، مبارزه با استبداد داخلی که همان مبارزه با شاه بود را اولین محور مبارزات مردم عنوان کرد.

وی افزود: مبارزه با استکبار جهانی و در صدر آن آمریکای جنایتکار محور بعدی مبارزات مردمی بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: ملت ایران سومین محور مبارزه خود مبارزه با صهیونیست بین الملل که ماننده غده ای سرطانی است آغاز و تا کنون نیز به این مبارزه ادامه می دهد.

آیت الله ممدوحی، در تشریح قیام 17 شهریور نیز گفت: قیام 17 شهریور در نتیجه مبارزات ملت ایران در مقابل خفقان حاکم بر جامعه بود.

وی تصریح کرد: در آن زمان قیام های دیگری نیز اتفاق افتاد و اپاین قیام ها با تبعید امام (ره) نیز اوج گرفت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در واقع کشتار مردم در زمان این قیام ها توسط رژیم نشانگر این بود که نظام مستبد پهلوی به همه ی قوانین بین الملل و مسائل انسانی پشت پا زده وخیانت کند و یا حتی بر روی جنازه جوانانش پای بگذارد تا اربابان خارجی از او راضی باشند.

آیت الله ممدوحی، با بیان اینکه رژیم پهلوی در کشتارهای خود از سربازان اسرائیلی استفاده کرد گفت: این رژیم قصد ارعاب و هراساندن مردم را داشت اما مردم به عکس عمل کرده و شجاعانه در میدان ماندند.

وی خاطر نشان کرد: 17 شهریور نقطه عطف تاریخی ملت ایران برای رسیدن به پیروزی بود که پس از 5 ماه نیز انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

آیت الله ممدوحی افزود: در آن روز بود که جوانان ما در میدان لاله با رشادت، سرافرازی و ایمان ثابت کردند، برای پیاده شدن احکام الهی دین مبین اسلام و عزت و استقلال و آبادانی ایران از جان خویش مایه می گذارند و بیشترین شهید در قیام ها نیز مربوط به همین قیام بود.

وی گفت: همه ما باید آن رشادت ها و دلاور مردی ها را به یاد داشته باشیم و همواره ندای درود بر امام، درود بر جوانان شهید والامقام را سر داده و از یاد نبریم که آنان ستارگان درخشانی بودند که در آخرین روزهای حاکم ظالم حکومت استبدادی درخشیده و همچون شهابی آسمان ولایت مداری ملت ایران را روشن کردند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان افزود: 17 شهریور در واقع عظم جدی ملت و جوانان سلحشور ایران اسلامی برای رسیدن به حکومت دینی بود که منجر به عریان شدن چهره زشت پهلوی شد که تا به آن روز نقاب فریب و استبداد را به چهره داشت شد.