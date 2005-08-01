كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين كنفرانس با هدف شناسايي پتانسيل ها و راهكارهاي موجود ، حل معضل سوانح رانندگي و جاده اي، ايجاد بستري مناسب براي تعامل بيشتر ميان دست اندركاران و متخصصان مرتبط و فراهم آوردن فرصتي جهت دستيابي به برنامه فراگير و راه حل چند جانبه برگزار مي شود.

طراحي و ايمني راه و كنترل هوشمند ترافيك، نگهداري و بهسازي راه، طراحي و ايمني خوردو، مقررات راهنمايي و رانندگي و نقش پليس، نقش نهادهاي قانون گذار و كاستي هاي قانون، امداد و نجات و فوريت هاي پزشكي (شهري و جاده اي)، ريشه هاي روانشناختي حوادث، جايگاه سيستم هاي مخابراتي و فن آوري اطلاعات، نقش رسانه هاي جمعي، ابعاد جامعه شناختي، مسائل اقتصادي و بيمه، جايگاه مسائل آموزش و تربيتي و مديريت سوانح و هماهنگي سازمان هاي مرتبط محورهايي است كه در اين كنفرانس مورد بررسي قرار مي گيرند.

همزمان با برگزاري كنفرانس، نمايشگاهي به منظور معرفي آخرين نوآوري ها و پيشرفت هاي مرتبط با موضوع كنفرانس برگزار مي شود.

اين كنفرانس با همكاري سازمان هلال احمر، نيروي انتظامي، وزارت راه و ترابري، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان صنايع خودروسازي، صنعت بيمه، صدا و سيما و افراد متخصص در سطح بين المللي و خارجي برگزار مي شود.