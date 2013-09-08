طه هاشمی مذاکره وزیر ارشاد با وی برای تصدی معاونت فرهنگی را تائید کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مذاکره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وی برای تصدی معاونت فرهنگی این وزارتخانه گفت: صحبت‌هایی برای جاهایی از وزارت ارشاد با من شده، ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما و آقای جنتی در این باره به توافق قطعی رسیده‌اید؟ گفت: اگر به توافق می‌رسیدیم که دیگر این «حکم» بود. آقای جنتی با خیلی از افراد در این باره صحبت کرده که یکی‌شان هم من بوده‌ام، ولی ظاهراً هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

هاشمی درباره میزان تمایلش به همکاری با وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز تاکید کرد: من قبلاً در همه حوزه‌های ارشاد کار کرده‌ام و تمایل هم دارم که با ایشان همکاری کنم.

سیدطه هاشمی سال‌ها نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بوده است. دبیرکلی جمعیت مستقل ایران اسلامی، عضویت در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر مسئول روزنامه انتخاب، عضویت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از جمله سوابق اجرایی اوست.

هاشمی همچنین دارای تالیفاتی است؛ از آن جمله اسلام و دموکراسی، راه سوم در اندیشه و سیاست، گفتمان فرهنگی ـ سیاسی راه سوم، میرزای نائینی و نظام سیاسی مشروطه و امام خمینی و نقش مشارکتی مردم.