سازمان های مردم نهاد به جامعه هدف معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد ازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه رسانه ملی، مکتوب و سایت های مجازی نتوانستند سازمان مردم نهاد را به جامعه هدف معرفی کنند، گفت: رسانه ها در معرفی سازمان مردم نهاد به جامعه تلاش کنند.

وي با بیان اینکه موضوع زباله و راه های مواصلاتی استان یکی از دغدغه های جدی بنده در سه سال خدمتم بوده است، گفت: نیروگاه زباله سوزی که باید در سال 58 ساخت آن آغاز می شد، در سال 90 این امر محقق شد.

ظاهایی با اشاره به خطر پذیری و دشورای جغرافیای حوزه کاری در محیط زیست، گفت: مازندران از اکوسیستم ویژه ای برخورداربوده و تغییرات محیطی خارج از عرف در استان به شدت شکننده است به همين دليل محيط بان مولفه هاي آسيب رسان به محيط زيست را كمرنگ مي كند.

وی با بیان اینکه شوق خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در نظام جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد، گفت: محیط بانی با مسلمانی همراه بوده و هرکسی که مسلمان است باید محیط بان هم باشد.

در اين مراسم از خدمات چندین ساله هرمز محمودی راد که 41 سال در سازمان حفاظت محیط زیست استانهای کشور مسئولیت هایی داشته تقدیر و داریوش مقدس به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران منصوب شد.