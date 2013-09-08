ارسال پیامکهای بهداشتی برای دانشجویان/ احداث پردیس شهدا در 21 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، عمادی - مدیر کل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان در خصوص دانشجویان غیر ایرانی که در دانشگاههای داخل کشور تحصیل می کنند، اظهار داشت: تا پیش از انقلاب، 356 دانشجو در 13 دانشگاه کشور تحصیل می کردند در حالیکه این آمار بعد از انقلاب به 126 دانشجو رسید. هم اکنون نیز 15 هزار دانشجو از 68 کشور جهان در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: سازمان امور دانشجویان موظف است هر ساله 2 هزار دانشجوی غیرایرانی به صورت بورسیه و 3 هزار دانشجوی غیرایرانی را به صورت غیربورسیه در داخل کشور جذب کند.

همچنین عبدالمجید ارجمندی - مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر، گفت: پیگیری انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر و احداث پردیس شهدا در 21 دانشگاه کشور از جمله اقدامات اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان به شمار می آید.

وی افزود: دانشجویانی که متقاضی انتقال هستند می توانند بر اساس تراز علمی و سایر شرایط، نسبت به انتقال خود توسط اداره کل شاهد و ایثارگر استان خود اقدام کنند.

به گفته ارجمندی دانشجویانی که از سال تحصیلی جدید متقاضی انتقال هستند، بعد از اعلام نتایج می تواند به دانشگاه مبدا برای پیگیری درخواست خود مراجعه داشته باشند.

همچنین حمید یعقوبی - مدیر کل دفتر مشاوره سازمان امور دانشجویان، اظهار داشت: 106 مرکز مشاوره در دانشگاههای کشور فعال شده است، در این مراکز، 30 درصد افرادی که مشاوره می دهند دکتری، 71 درصد دانشجوی دکتری و 50 درصد در دوره ارشد و سایر دوره ها قرار دارند.

به گفته یعقوبی، بیش از 145 هزار دانشجو در مراکز مشاوره دانشگاههای کشور مشاوره شده اند و بیشترین موضوع مشاوره مربوط به مسائل تحصیلی، اخلاقی، زناشویی و خانوادگی بوده است. از تعداد متقاضیان 60 درصد دختران و 40 درصد پسران هستند.

یعقوبی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، علاوه بر دانشجویان روزانه، دانشجویان شبانه و دکتری هم می توانند کارنامه سلامت دریافت کنند.

به گفته این مقام مسئول، به زودی برای 200 هزار دانشجوی کشور که شماره تلفن همراهشان در اختیار مرکز مشاوره قرار دارد، ماهانه 2 پیامک بهداشتی ارسال خواهد شد.