به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم مدتی پیش در مس سرچشمه کرمان به پایان رسید و تدوین "شیار 143" به تازگی توسط پیمان خاکسار آغاز شده است.
پیمان خاکسار بیشتر به عنوان مترجم شناخته میشود. البته آبیار نیز در عرصه نویسندگی داستان فعالیتهای متعددی انجام داده است، از این رو کارگردان ترجیح داده است در مراحل فنی نیز از یک اهل ادب و هنر استفاده کند.
"شیار 143" توسط ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی تهیه شده است و بازیگرانی چون مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، سامان صفاری، محیا دهقانی... در آن به ایفای نقش میپردازند.
این فیلم درباره خانوادهای است که به نوعی درگیر مساله جنگ بین عراق و ایران میشود. آبیار سعی دارد در "شیار 143" به نقش زنان در دفاع مقدس بپردازد.
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