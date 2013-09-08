معرفی پرطرفدارترین رشته ها برای میهمانی و انتقال دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن یوسفی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پرطرفدارترین رشته ها در فرایند مهمانی و انتقال دانشگاهها، گفت: در فرایند مهمانی و انتقال رشته های عمران، برق، کامپیوتر، مکانیک، معماری، حسابداری، مهندسی کشاورزی بالای 100 داوطلب در دانشگاههای دولتی دارند به همین دلیل دانشگاهها در موافقت با درخواست دانشجویان برای این رشته ها کمی مخالفت دارند.

وی ادامه داد: در 156 رشته، بیش از 100 تقاضا و در 122 رشته تعداد تقاضا به زیر 10 مورد می رسد.

به گفته مدیر کل دانشجویان داخل با آنکه در فرایند انتقال 42 هزار و 711 ظرفیت اعلام شده بود اما تنها 32 هزار و 147 درخواست در سامانه خدمات آموزشی ثبت شد.