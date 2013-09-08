به گزارش خبرنگار مهر، امیر الله شمقدری بعد از ظهر یکشنبه ضمن حضور در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور نکاتی را به اجمال در خصوص ارتقای سطح شهرستان اعلام کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی بیان کرد: انجمن كتابخانه هاي نيشابور از لحاظ كيفيت و حضور اعضا داراي رتبه ممتاز است، در گردش امانت و مراجعه اعضا كتابخانه شريعتي نيشابور با كتابخانه مركزي تبريز برابري دارد، ولي از لحاظ سرانه فضا داراي ضعف جدي در نيشابور هستيم كه اميدواريم با توجه مسئولين فرهنگ دوست نيشابور نيز اين مشكل برطرف شود.

شمقدري ضمن اشاره به كتابخانه مركزي نیشابور افزود: امروز تنها کارها با مشارکت همگانی از سرعت و رشد برخوردار خواهد بود و کتابخانه مرکزی نیشابور تنها با همت والای مسئولین شهرستان، خیرین محلی و مشارکت های مردمی می تواند در ساخت و تجهیز این مراکز علمی و فرهنگی هرچه سریع تر گام برداشته شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش يكي از بزرگترين و موثرترين مراكز در زمينه توسعه فرهنگ مطالعه است، در آموزش و پرورش لازم است كنار واحدهاي آموزشي، موضوع مطالعه مفيد بطورجد در نظر گرفته شود و متوليان فرهنگي درباره اين طرح توجيه شوند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: هم اکنون جمعيت دانش آموزي در نيشابور 75 هزار نفر است كه بايد از اين فرصت بهترین بهره برداری صورت گیرد.

شمقدری اظهار کرد: در همین راستا می توان از کار کارشناسی کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان که با صرف بیش از 100 نفر ساعت نسبت به تهیه بسته های مطالعاتی متناسب با نياز افراد براساس سن و تحصيلاتشان استفاده کرد.

وی افزود: مهمترين كار در زمينه مطالعه مفيد، ايجاد جاذبه و آغاز انس با كتاب می باشد و بهترین و مناسبترین ظرفيت، مديران دستگاه هاي اجرايي هستند، مدیران دستگاه های اجرایی مي توانند بسته هاي مطالعاتي مفيدي را با همکاری و مشارکت اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان براي سازمان هاي خود تهيه کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: تاكنون 19 ايستگاه مطالعه در مرکز استانبه بهره برداری رسیده است و امیدواریم به زودي در سطح نيشابور شاهد افتتاح چند ايستگاه مطالعه باشیم.