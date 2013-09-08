به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند و زمزم در شهرآورد فوتسالی اصفهان سرانجام از ساعت 18:9 دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه پیروزی اصفهان با سوت داور بازی آغاز شد.
پس از اختلاف نظرهای بوجود آمده بین اعضای هیئت فوتبال استان و ادارهکل ورزش و جوانان، مسئولان سرانجام رأی به برگزاری بازی دادند و اعلام کردند که این بازی از سوی ناظر مسابقه برگزار میشود.
اعضای هیئت فوتبال اصفهان و مسئولان حراست و اداره ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان هماکنون در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور دارند و هر یک ادعا میکنند که آنها بازی را برگزار میکنند.
البته اعضای هیئت فوتبال اصفهان در نهایت به زمین مسابقه بازگشتند و برگزاری بازی را بر عهده دارند.
پیش از آن ادارهکل اجازه برگزاری بازی را نمیداد و اعضای هیئت فوتبال اصفهان نیز حاضر به ترک ورزشگاه پیروزی اصفهان نبودند.
پس از آن مربیان و خبرنگاران از ورزشگاه پیروزی به بیرون رانده شدند اما در نهایت با وساطت مسئولان، این بازی برگزار شد.
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