به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبرصمدی عصر یکشنبه در همایش حجاج بوشهری با بیان اینکه موسم حج فلسفه خداوندی و عرفانی دارد تاکید کرد: در کنگره بزرگ حج که حدود سه میلیون مسلمان به نمایندگی یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان در یک مکان معین، یک زمان، و یک فکر و عقیده لرزه به اندام استکبار و دشمنان اسلام می‌اندازد.

وی با بیان اینکه مهمترین فلسفه حج بعد سیاسی آن است تصریح کرد: حج ابراهیمی از مهم ترین ارکان دین اسلام است که اگر حجاج بادرک صحیح آن را انجام دهند پایه های استکبار سست خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، حجت الاسلام علی اکبرصمدی عصر امروز در همایش حجاج بوشهری افزود: مهم‌ترین بخش حج، بعد سیاسی آن است و حضور سه میلیون مسلمان به نمایندگی از یک میلیارد و 400 میلیون نفر در دنیا در یک‌جا و یک‌ زمان با یک‌فکر و عقیده پشت استکبار را به لرزه درمی‌آورد.

روحانی اعزامی از بعثه مقام معظم رهبری برائت از مشرکین را در موسم حج مورد اشاره قرارداد و گفت: عظمت روز برائت از مشرکین بگونه‌ای که تمام دشمنان اسلام از آن هراس دارند و باید مسلمانان با درک صحیح از این روز باشکوه هرچه تمامتر این عمل را انجام دهند تا دشمنان اسلام به فکر تعدی به کشورهای اسلامی را از سر بیرون کنند.

صمدی با اشاره به اینکه روز برائت از مشرکین جزو اعمال حج است تصریح کرد: حج بی برائت مورد پذیرش نیست پس لازم است این برنامه باشکوه هرچه تمامتر برگزار شود.

وی با تاکید بر درک صحیح از برائت از مشرکین در کنگره بزرگ حج یادآور شد: مسلمانان باید بیش از دیگران عظمت و اهمیت برائت از مشرکین درک کنند چراکه با وجود همه محدودیت‌ها ولی بسیاری از مسائل و فتنه‌های دشمنان با برگزاری باشکوه روز برائت از مشرکین خنثی می‌شود.

این روحانی اعزامی از بعثه مقام معظم رهبری درک صحیح از از مناسک حج برای زائران یک ضرورت دانست و تصریح کرد: امروزبرخی از دشمنان و حتی غیر مسلمانان عظمت مناسک حج را بیش از برخی از افراد مسلمان درک کرده‌اند که لازم است حجاچ بیت الله الحرام به این موضوع توجه جدی کنند.

صمدی با بیان اینکه حج از مهم ترین ارکان دین اسلام است افزود: حج بیانگر این است که اسلام یک دین تک بعدی نیست بلکه دارای ابعاد مختلفی است که باید به درستی درک شود.

