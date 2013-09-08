سه رسانه برتر رضوی در اردبيل معرفي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر يكشنبه در جلسه ستاد برگزاري جشنواره جشنواره ملی مدیحه سرایی در اردبيل افزود: تجلیل از رسانه برتر رضوی و هشت رسانه تاثیرگذار در هشت دوره جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی از برنامه های ویژه جشنواره است.

وي با بيان اینکه بخش های رقابتی و حضوری جشنواره در روزهای 19 تا 21 شهریور ماه 92 در اردبیل برگزار خواهد شد، اضافه كرد: مراسم افتتاحيه اين جشنواره با مداحي سليم موذن زاده اردبيلي ساعت 10 صبح سه شنبه 19 شهريور در صحن امامزاده سيدسليمان شهر فخرآباد مشگين شهر برگزار خواهد شد.

دبير جشنواره ملي مديحه سرايي همچنين از معرفي برگزیدگان بخش مقالات پژوهشی هشتمین جشنواره ملی مدیحه سرایی، چاوشی خوانی، ابتهال و تواشیح رضوی در اردبیل خبر داد و تصريح كرد: برای اين بخش 38 مقاله از سوي محققان و پژوهشگران سراسر کشور ارسال شده بود.

وي ادامه داد: از این تعداد، هیئت انتخاب 22 مقاله را برای مرحله دوم انتخاب کرد که پس از بررسی دقیق این آثار توسط هیئت داوران، چهار مقاله برتر انتخاب و برای تجلیل در مراسم اختتامیه معرفی شد.

به گفته شرفي شهرزاد کتابی از کرمانشاه با مقاله "ویژگی های بارز مداحان و چاوشی خوانان"، محمد اسماعیل زاده از قم با مقاله "مبانی ارتقا و تعمق فرهنگ دینی به ویژه فرهنگ رضوی در بین مداحان با استفاده از پتانسیل حوزه های علمیه"، جعفر کریمی از اصفهان با مقاله "تدوین استراتژی راهبردی توسعه متناسب و بهینه مداحی در ایران" و مریم کتابی و میلاد شهابی از کرج با مقاله "آسیب شناسی مداحان" برگزیدگان نهایی بخش مقالات پژوهشی هستند.

وي متذكر شد: صاحبان این چهار مقاله پژوهشی برتر همزمان با آیین اختتامیه هشتمین جشنواره ملی مدیحه سرایی، چاوشی خوانی، ابتهال و تواشیح رضوی در روز 21 شهریورماه جاري در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

مدیرکل ارشاداسلامی استان تاكيد كرد كه مجموعه مقالات برتر این جشنواره در قالب کتابی نفیس چاپ و در اختیار محققان و علاقمندان به فرهنگ منور رضوی قرار خواهد گرفت.