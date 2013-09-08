آمریکایی ها فریب رژیم صهیونیستی را نخورند/ جنگ با سوریه آمریکا را وارد باتلاق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، یکشنبه شب در همایش آثار و برکات حرم مطهر رضوی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه ما امید داریم تا جنگ در سوریه اتفاق نیفتد اما مطابق آنچه در گذشته مشاهده کردیم بعید نیست که آنها اشتباهات خود را بازهم تکرار کنند.

جنگ با سوریه آمریکا را وارد باتلاق می کند

وی با تاکید بر اینکه توصیه نظام اسلامی این است که آمریکایی فریب رژیم صهیونیستی را نخورند، افزود: این جنگ آمریکا را وارد باتلاق می کند بنابراین این کشور باید هوشیارانه عمل کرده و از خطاهای گذشته درس بگیرد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سرپرستان وزارتخانه ها، تصریح کرد: بنده با عزل و نصب در دوران سرپرستی به شدت مخالف هستم زیرا سرپرستان وزارتخانه ها تا هنگامی که هنوز رای اعتماد نگرفته اند و تکلیفشان مشخص نشده نباید عزل یا نصبی انجام دهند.

دو فوریت محدوده اختیارات سرپرستان رای نیارود

حدادعادل یادآور شد: چنانچه این عزل و نصبها صورت گیرد در صورت رای نیاوردن، وزیر بعدی مجبور است آنهایی که نصب شده اند را یا عزل یا با کسانی که بر خلاف میلش هستند سرکند.

وی با اشاره به محدوده اختیارات سرپرستان تصریح کرد: هنوز این موضوع به صورت تفضیلی بحث نشده اما حداقل سرپرست می تواند اداره امور جاری وزارتخانه را با همان مسئولان قبلی انجام دهد.

وی بیان کرد: دو فوریت محدوده اختیارات سرپرستان رای نیاروده و گمان نمی کنم یک فوریت آن نیز به عمر سرپرستان کفاف دهد.