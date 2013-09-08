به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند یکشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش یک نهاد مهم و تاثیرگذار در جامعه است و باید برای ارتقای سطح کیفی تعلیم و تربیت در جامعه اهتمام ورزیم.

وی افزود: برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش نباید برای رفع تکلیف باشد بلکه باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط موانع پیش روی آموزش و پرورش را برطرف کنیم.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: باید مشکلات آموزش و پرورش رفع شود و شان و منزلت محصل و معلم باید به بهترین شکل حفظ شود و برای پیشرفت آموزش و پرورش همه دستگاه‌ها باید مشارکت کنند.

حسنوند تصریح کرد: برای کمک به آموزش و پرورش باید از فرصت‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود بهره ببریم و این آمادگی از طرف استانداری و مجموعه مدیران استان وجود دارد که مشکلات موجود را تا حد امکان مرتفع کنیم.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در سنددار کردن فضاهای آموزشی گفت: مشکلات مربوط به سنددار کردن فضاها و اماکن آموزش و پرورش باید در کمترین زمان رفع شود و همه باید همکاری کنند.

استاندار بوشهر از تخصیص یک میلیارد تومان به دانشگاه فرهنگیان خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه جلسه قبل شورای آموزش و پرورش به زودی توسط معاونت برنامه‌ریزی استانداری مبلغ 10 میلیارد ریال به دانشگاه فرهنگیان استان تخصیص می‌یابد.

حسنوند با بیان اینکه آموزش و پرورش جزو کلیدی‌ترین دستگاه‌هاست ابراز داشت: باید ویژه‌ترین ستاد مهر را داشته باشیم و برای آغاز سال تحصیلی باید برنامه‌های باکیفیت و مطلوبی اجرایی شوند تا در دانش‌آموزان و والدین ایجاد انگیزه کنند و شاهد ارتقای سطح کیفی تعلیم و تربیت در استان باشیم.

وی با بیان اینکه زنگ آغاز سال تحصیلی باید پیام داشته باشد یادآور شد: مراسم آغاز سال تحصیلی نباید به صورت نمایشی برگزار شود بلکه باید محتوا و پیام داشته باشد و موجبات ایجاد انگیزه در بین دانش‌آموزان باشد.

حسنوند تاکید کرد: زنگ شروع سال تحصیلی باید پیام نظم و انضباط و پیام معنویت داشته باشد و باید همه خانواده‌ها خود را آماده آغاز بهار علم و تربیت کنند.

استاندار بوشهر بیان کرد: خانواده دانش‌آموزان باید از خرداد تا مهر در کنار مدرسه باشند و بدون تردید اگر والدین در کنار مدرسه باشند آموزش و پرورش به اهداف مورد نظر می‌رسد.

حسنوند با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل مدارس جدید خاطرنشان کرد: نوسازی مدارس باید با سرعت بیشتری نسبت به تکمیل مدارس و فضاهای آموزشی در دست ساخت اهتمام ورزد و نباید هیچ گونه کم‌کاری صورت گیرد.

وی بیان داشت: باید بهترین و باکیفیت‌ترین فضاهای آموزشی را برای دانش‌آموزان که آینده‌سازان ایران اسلامی هستند فراهم کنیم و به فضل خدا به موفقیت لازم خواهیم رسید.



