2068 مدرسه میزبان 184 هزار دانش آموز استان بوشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی یکشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: استاندار بوشهر توجه ویژهای به مسایل و مشکلات آموزش و پرورش دارند و اقدامات انجام شده در یکسال اخیر در استان بینظیر بوده است.
وی از سنددار شدن 474 فضای آموزشی در استان بوشهر خبر داد و افزود: با تدابیر و برنامهریزی استاندار، جلسات متعددی با مدیران اسناد و بنیاد مسکن داشتیم که به زودی برای 474 فضای آموزشی استان بوشهر سند رسمی صادر میشود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: هماکنون مشکل بیش از 85 درصد فضاهای آموزشی در بحث سنددار شدن رفع شده و 162 فضای آموزشی با مشکل مواجه شدهاند که امیدوار هستیم با تدابیر ویژه استاندار این موضوع نیز مرتفع شود.
رضایی تصریح کرد: برای آغاز سال تحصیلی جدید 2 هزار و 68 مدرسه در قالب 7 هزار و 137 کلاس درس در استان آماده هستند که میزبان 184 هزار دانشآموز باشند.
وی اضافه کرد: 16 هزار فرهنگی آماده آغاز سال تحصیلی هستند و به فضل خدا امیدوار هستیم همانند سال گذشته بتوانیم به موفقیتهای لازم برسیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: 85 مدرسه ابتدایی در استان داریم که کمتر از 10 دانشآموز دارند و 12 مدرسه نیز با جمعیت 2 یا 3 دانشآموز تشکیل شدهاند که نشان دهنده اهتمام آموزش و پرورش در روستاهای محروم است.
رضایی گفت: امسال در زمینه لباس دانشآموزان در مدارس پسرانه نیز اقدامات ارزشمندی انجام گرفته و تمام دانشآموزان لباس فرم خواهند داشت.
وی از افزایش مدارس تیزهوشان استان به 20 مدرسه خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال 89 تنها 4 مدرسه تیزهوشان در استان بوشهر داشتیم که با تلاش صورت گرفته هماکنون به 20 مدرسه رسیده است.
رضایی بیان کرد: از تمام توان و ظرفیت موجود برای رشد و اعتلای آموزش و پرورش بهره میبریم و هیچ فرصتی را هدر نخواهیم داد.
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