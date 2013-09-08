میزبانی رقابت های هندبال باشگاه های نونهالان کشور به استان کرمانشاه رسید

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات هندبال باشگاه های کشور در سطح نونهالان در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات زیر نظر هیئت هندبال استان کرمانشاه در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار خواهد شد.

وی افزود: پیش از این شهر تبریز برای میزبانی این مسابقات اعلام آمادگی کرده بود اما پس از انصراف این شهر از میزبانی، با رایزنی های صورت گرفته توانستیم میزبانی این مسابقات را به استان کرمانشاه منتقل کنیم.

رئیس کمیته روابط عمومی هیئت هندبال استان کرمانشاه اضافه کرد: این مسابقات از روز 25 شهریور ماه آغاز و تا 31 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته حسینی، مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه های کشور در سطح نونهالان اولین بار است که برگزار می شود.

وی تاکید کرد: 30 تیم از سراسر کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.