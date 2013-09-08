ملی پوشان مازندران هر دو روز یک مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدسعادتمند شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ورزشکاران ملی پوش مازندرانی به طور متوسط در هر کمتر از 2 روز یک مدال خوشرنگ در سطوح بین المللی ، آسیایی و جهانی توسط دلاورمردان و شیرزنان مازندرانی در عرصه ورزش بدست آمده که این یک رکورد بی نظیر است.

وی گفت: در پایان مسابقات ليگ جهاني کاراته که با حضور نمايندگان 38 كشور جهان در شهر استانبول برگزارشد، ملی پوش مازندرانی دو نشان طلا یک نقره و یک برنز این رقابتها را کسب کردند.

وی افزود: "رزيتا عليپور" در وزن منهاي 68 كيلوگرم و "آرش علی نژاد" در وزن منهای 57 کیلوگرم کاراته کاهای جوان مازندرانی با غلبه بر تمامی حریفان خود دو نشان خوشرنگ طلا را کسب کردند.

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران ادامه داد: "زهره برزگر" در وزن منهای 53 رده سنی جوانان نشان نقره این دوره از مسابقات را برای تیم ملی ایران تصاحب کرد و "زینب رضایی" در وزن منهای 54دیگر ملی پوش مازندرانی تیم نوجوانان نیز صاحب گردن آویز برنزشد.

مازندران در آستانه رکوردی بی نظیر در زمینه مدال آوری

سعادتمند همچنین تصریح کرد: کسب مدال آوری ورزشکاران مازندرانی به همراه تیم های ملی رشته های ورشی از ابتدای امسال تا کنون از مرز 97 مدال جهانی،آسیایی و بین المللی گذشت.

مديركل ورزش و جوانان استان مازندران با بيان اينكه مدال هاي كسب شده از ابتدای سالجاری تا کنون در 24 رشته ورزشي به دست آمده است ،‌ افزود: كسب مدال هاي مختلف در 24 رشته ورزشي بيانگر پراكندگي رشته هاي مختلف ورزشي و فعاليت ورزشكاران در رشته هاي مختلف است.