49 تعاونی ویژه و برتر کشور تجلیل شدند/ تشکیل اتاق فكر در تمام استانها

به گزارش خبرنگار مهر، عليقلي حيدري عصر يكشنبه در همايش تقدير از تعاوني هاي برتر استان سمنان، در تالار آفتاب سمنان، با اشاره به هفته تعاون از ۱۲ تا ۱۸ شهريور، افزود: در اين هفته، از ۱۸ تعاوني ويژه و ۳۱ تعاوني برتر استاني در ۲۲ گرايش مختلف تقدير شد.

وی توسعه فرهنگ تعاون در جامعه را زمينه ساز توسعه عدالت، همبستگي و افزايش سرمايه اجتماعي عنوان كرد و گفت: اجراي دقيق سند توسعه تعاون در كشور و تسريع در روند خصوصي سازي گامي براي افزايش سهم تعاوني از اقتصاد كشور است.

اتاق فكر در تمام استانها تشكيل شده است

مدير كل آموزش، ترويج و تحقيقات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اینکه كمتر از ۲۰ درصد از اعضاي تعاوني ها در اتحاديه و اتاق هاي تعاون كشور عضويت دارند كه بايد اين تعداد افزايش يابد اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، ۸۰ درصد از تعاوني ها بايد در اتحاديه و سپس اتاق هاي تعاون كشور عضو شوند تا اثربخشي آنها در اقتصاد كشور افزايش بيشتر شود.

حیدری از تشکیل اتاق فكر در تمام استانها در حال حاضر خبر داد و افزود: این اتاق ها به همراه شش اتاق فكر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، افراد نخبه علمي، دانش‌آموخته، باتجربه و فعال به بررسي چالش هاي بخش تعاون در كشور مي‌پردازند.

وي بر افزايش تاثيرگذاري تعاوني ها با عضويت آنها در اتحاديه و اتاق هاي تعاون تاكيد كرد و اظهار داشت: براي توسعه و افزايش فرآيند مشاركت تعاوني ها در اتحاديه و اتاق هاي تعاون، اتاق هاي فكر ايجاد شده است.

حیدري با اشاره به دستاوردهاي فعاليت اتاق هاي فكر در كشور اظهار داشت: نتيجه حضور اين اتاقها، در قالب ۱۸۰ طرح پژوهشي كيفي و ۴۰ طرح پژوهشي كمي ارائه شده است.

عضویت بیش از۱۶۰ متخصص دانشگاهي و اجرايي در انجمن علمي تعاون

مدير كل آموزش، ترويج و تحقيقات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به تشكيل انجمن علمي تعاون در يكسال گذشته، افزود: در اين انجمن ۱۶۰ متخصص دانشگاهي و اجرايي عضويت دارند كه براي ارتقاي سطح علمي و توانمندي تعاونيها برنامه ريزي مي‌كنند.

حیدری گفت: به جنبه‌هاي علمي توسعه فعاليت تعاوني هاي كشور نيز با حمايت از پايان نامه ها و فعاليت اتاق هاي فكر توجه مي‌شود و بر پايه فعاليت هاي علمي و پژوهشي هم اكنون ۲۵ عنوان كتاب در زمينه تعاون آماده چاپ است.

وی با بيان اينكه از پايان نامه‌هاي دوره هاي كارشناسي و ارشد و دكتري با موضوع بررسي مشكلات و ارائه راهكار براي فعاليت تعاوني ها استقبال و حمايت مي‌شود، ادامه داد: در دو سال گذشته ۴۰۰ پايان‌نامه مورد حمايت قرار گرفتند و چكيده آنها به صورت مقاله در مجله تخصصي علمي پژوهشي به چاپ رسيده است.

800 تعاوني در هفته تعاون افتتاح شد

مدير كل آموزش، ترويج و تحقيقات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از افتتاح ۸۰۰ تعاوني در هفته تعاون امسال خبر داد و اظهار داشت: در كشور بيش از ۱۹۰ هزار تعاوني وجود دارد.

حیدری با اشاره به توجه به تعاوني ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يادآور شد: پيش از انقلاب در ايران تنها پنج هزار تعاوني در كشور با گرايش قالب كشاورزي وجود داشت اما هم اكنون برنامه‌ريزي ويژه‌اي براي رشد و توسعه فعاليت و نقش‌آفريني بخش تعاون در اقتصاد كشور انجام مي ‌‍شود.

وی اضافه كرد: در سالهاي اخير شاهد رشد تعاوني هاي دانش بنيان در رشته‌ هاي صنايع نفت، گاز، انرژيهاي نو بوديم و در رشته برق و هوا و فضا بيش از ۱۰۰ تعاوني در كشور ايجاد شد.

سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور 25 درصد است

استاندار سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه سهمیه تعاونی‌ها از اقتصاد کشور 25 درصد است، گفت: این مهم نشان‌دهنده جایگاه تعاونی‌ها در کشور است و مقام معظم رهبری به تعاونی‌ها نگاه دقیقی دارند و در این زمینه بسیار تاکید کرده‌اند.

عباس رهی بیان کرد: دین مبین اسلام بر روی تعاون تاکید فراوانی داشته زیرا علاوه بر توزیع ثروت آن هم به صورت عادلانه و استفاده از سرمایه‌های خرد و ریز، کارهای بزرگی را می‌توان سامان داد.

وی با تاکید بر اینکه بروز خلاقیت‌ها در تعاونی‌ها بسیار مهم است عنوان کرد: استقرار عدالت، مشارکت عمومی و فرصت‌های برابر برای همه ممکن است.

خلاقیت و ابتكار در قالب كارهاي تعاوني شكوفا مي‌شود

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه خلاقيت و ابتكار در انسان در قالب كارهاي تعاوني و جمعي بهتر شكوفا مي‌شود گفت: انسان موجودي اجتماعي است و در كارهاي جمعي نتيجه بهتري به دست مي‌آورد.

رهی جامعه مدار شدن و شكوفايي استعدادها را بهترين دستاورد كار به شكل تعاوني عنوان و تصريح كرد: تعاوني كاركردن ضرورت زندگي امروز است.

رهي گفت: امروز در جامعه صنف‌ها فعاليت مي‌كنند و روحيه كار تعاوني بايد بين آنها بيشتر تقويت شود.

افزايش بهره وري و موفقيت جامعه با حضور تعاونی ها

استاندار سمنان خاطرنشان كرد: هرچه كار تعاوني بيشتر در بين جامعه انجام شود موفقيت بيشتر نصيبمان مي‌شود و بهره وري و موفقيت افزايش مي‌يابد.

وی گفت: در هنگام تشکیل تعاونی‌ها باید افراد تشکیل دهنده این تعاونی‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند بهتر با یکدیگر کار کنند.

رهی با اشاره به اینکه باید از تعاونی‌ها پشتیبانی کرد تا به یک جای مطلوب و مورد اعتماد برسند، تصریح کرد: تعاونی‌ها مانند نوزادانی هستند که هم باید آنها را تربیت کرد و هم آنها را آموزش داد تا بتوانند روی پای خود بایستند.

تعاوني ها نوعي اقتصاد مردم محور هستند

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان اضافه كرد: رويكرد اقتصادي تعاوني ها از خصيصه هاي مهم آنهاست كه ضمن ايجاد اشتغال، زمينه لازم براي انباشت سرمايه هاي كوچك مردم را براي هدايت به سمت توليد فراهم مي كنند.

وی تصريح كرد: تعاوني ها همچنين نوعي اقتصاد مردم محور هستند كه در عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي براي كاهش فقر و استفاده از توان عمومي جامعه بكار گرفته مي شوند كه در توزيع متوازن درآمدها نقش مهمي را ايفا مي كند.

رهی تقويت تعاوني هاي توليدي مبتني بر دانش محوري را مورد تاكيد قرار داد و گفت: نبايد تنها به ايجاد تعاوني هاي مصرف، اعتباري، مسكن و تعاوني هاي تهيه و توزيع بسنده كنيم بلكه بايد از تعاوني هاي دانش بنيان در حوزه هاي اقتصادي و تجاري كه ضمن استفاده از ظرفيت هاي فيزيكي به دنبال توليد، ابتكار و كارآفريني هستند حمايت ويژه كنيم.

بهره برداری از 16 تعاونی تولیدی خدماتی در استان سمنان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 16 تعاونی تولیدی خدماتی این استان طی هفته تعاون افتتاح می شوند، گفت: این تعاونی‏ ها با بالغ بر 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری می رسند و برای 144 نفر شغل ایجاد کرده ‏اند.

عبدالمجید بامری از وجود دو هزار و 650 تعاونی در سطح این استان خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی با مجموع 44 هزار و 180 عضو عادی زن و مرد برای 46 هزار و 215 نفر اشتغالزایی داشته است.

وی با اظهار اینکه تعداد 117 تعاونی مسکن مهر در استان سمنان برای ساخت مسکن مهر تشکیل شد و تعهد ساخت 10 هزار و 324 واحد مسکن را به عهده گرفت، افزود: از این تعداد تعهد ساخت حدود هفت هزار و 987 واحد به اعضاء تحویل داده شده و تعداد 2 هزار و 337 واحد نیز آماده تحویل است.

وی همچنین از فعالیت سه اتاق تعاون در شهرهای سمنان، گرمسار و شاهرود خبر داد و گفت: حمايت از يك مورد طرح هاي تحقيقاتي، اجراي هشت مسابقه ترويجي، اجراي پنج جشنواره، ۲۰ كارگاه همايش ترويجي و يك هزار و ۵۰۰ مورد بازديد ترويجي ازفعاليت هاي آموزشي و ترويجي براي تعاوني هاي استان سمنان است.

تعاوني‌هاي برتر استان سمنان تجليل شدند

همزمان با هفته تعاون از بين ۸۱ تعاوني استان سمنان ۱۲ تعاوني برتر با معيار رعايت قوانين و مقررات، ماليات و ... انتخاب و تجلیل شدند.

تعاوني هاي دانش بنيان جوان انديشان پوياي قومس، هسته دانش بنيان فناوران قومس، تعاوني مسكن مهر كارگري سرخه، گلريز شقايق سمن از سمنان و تعاونيهاي شركت تعاوني اعتبار فدك، تعاوني مصرف كاركنان دولت، كشاورزي صنعت دامپروري مارال، دامداران كوير طرود و تعاوني نور بافت از شاهرود در اين همايش تقدير شد.

تعاوني هاي معدني كوهدشت كهن گرمسار و تعاوني حمل و نقل كاميون داران و تعاوني سنبل بهار از دامغان نيز از تقدير شدگان در اين همايش بودند.