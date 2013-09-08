محمد فرهادي رئيس جمعيت هلال احمر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متنی که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر کرده آمده است:

جناب آقاي دکتر محمد فرهادي، در اجراي بند(5) قسمت (ب) ماده (10) از قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/2/24 مجلس شوراي اسلامي، با عنايت به مراتب تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حکم براي مدت چهار سال به سمت «رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» منصوب مي‌شويد.

اميد است با عنايات الهي، در خدمت به ملت شريف ايران و نظام جمهوري اسلامي و بهينه‌سازي خدمات انسان‌دوستانه با گسترش مشارکت مردمي، با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.