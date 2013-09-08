  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۲۱:۵۰

با حکم رییس جمهور؛

محمد فرهادي رئيس جمعيت هلال احمر شد

محمد فرهادي رئيس جمعيت هلال احمر شد

حجت‌الاسلام دكتر حسن روحاني در حکمي دکتر محمد فرهادي را به سمت «رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متنی که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر کرده آمده است:
 
جناب آقاي دکتر محمد فرهادي، در اجراي بند(5) قسمت (ب) ماده (10) از قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/2/24 مجلس شوراي اسلامي، با عنايت به مراتب تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حکم براي مدت چهار سال به سمت «رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» منصوب مي‌شويد.
 
اميد است با عنايات الهي، در خدمت به ملت شريف ايران و نظام جمهوري اسلامي و بهينه‌سازي خدمات انسان‌دوستانه با گسترش مشارکت مردمي، با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
کد مطلب 2131745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها