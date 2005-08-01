امين الله رشيدي با يك اثر نوشتاري جديد در راه

امين اله رشيدي ، خواننده قديمي، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر" با اعلام اين خبر گفت: كتاب " تا مرزهاي بي سرانجام " درراستاي كتاب " خاطره ها ونغمه ها " نوشته شده است كه درآن به تاريخ سياسي، هنري ، اجتماعي ايران در يك قرن اخير پرداخته است.

خواننده آلبومهاي "چشم شب" ،عطر گيسو و...افزود : اين اثر يك مجموعه پنج فصلي جامع به شمار مي آيد كه سرگذشت موسيقي را ايران از زمان پيش از اسلام تا الان مورد بررسي قرار داده است. همچنين در اين اثر نوشتاري از منابع مختلف و كتابهاي تاريخي زيادي استفاده شده است.

رشيدي درپايان گفت : كتاب " تا مرزهاي بي سرانجام " توسط انتشارات " عطايي " منتشر مي شود.