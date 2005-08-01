قسمت دوم فيلم صحرا ساخته مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" برك ايستنر در مورد توليد اين فيلم گفت :" ما درصددساخت قسمت دوم هستيم واين امربه فروش دي وي دي وابسته است. فروش فيلم درسالنهاي سينما خوب بوده واگردربازار دي وي دي نيزفروش خوبي داشته باشد ، مي توانيم برروي قسمت دوم اين اثركاركنيم."

اين كارگردان درادامه صحبتهايش افزود :" درحال حاضرمايك مجموعه 18 كتابي دراختيارداريم ازهمين رومي توان گفت كه خميرمايه لازم براي ساخت دنباله فيلم صحرا موجود است . اما ازآنجاييكه اين اثربا بودجه سنگيني توليد مي شود ، ترجيح مي دهيم كه ازفروش دي وي دي آن اطمينان حاصل كنيم."

" متيومك كاگني "، " استيو زان " و" بيل مكي " هنرپيشگاني هستند كه درقسمت نخست اين فيلم بازي كرده و براي حضوردرقسمت دوم نيزابراز تمايل كرده اند.

فيلم "صحرا " درگونه سينمايي اكشن وماجراجويي جاي مي گرفت وداستان كاشفي را روايت مي كرد كه براي يافتن يك سلاح بازمانده ازجنگهاي داخلي راه صحرا را درپيش مي گيرد.اين اثركه شاهد اولين همكاري " پنه لوپه كراز" و" متيوكاگني " بود درگيشه با فروش نسبتا خوبي همراه شد.

