ابراز تمايل "اسكارلت جانسون" به همكاري با "تيم برتون"

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، "جانسون" با اعلام نارضايتي از كارنامه هنريش خاطرنشان كرد كه درحال حاضرتنها حضوردريكي ازپروژه هاي " تيم برتون" مي تواند برايش ارزشمند باشد .

اين هنرپيشه درگفت وگويي با يك نشريه آلماني اعلام كرد كه بازيگري حرفه بي مفهومي است وگفت : " ما به عنوان هنرپيشه تنها موجبات ساخت فيلمها را فراهم مي كنيم ، زندگي ها را كه نجات نمي دهيم .من احساس مي كنم كاري كه انجام مي دهم ازاهميت چنداني برخوردارنيست.علاوه براين هرگزدرمورد فيلمهايم نيزاحساس افتخارنكرده ام چرا كه تاثيرگذارنبوده اند."

اظهارنظرهاي اين هنرپيشه درشرايطي مطرح شد كه بسياري ازكارگردانهاي نامي سينما ازجمله " وودي آلن"، كارگردان فيلم " آخرين امتياز" اعتقاد دارند كه اودرزمره بهترين بازيگران معاصرجاي دارد .

" جانسون " درادامه اين گفت وگو اعلام كرد كه تمايل بسياري به همكاري با " تيم برتون "، خالق فيلمهاي " چارلي وكارخانه شكلات سازي " و" ادوارد دست قيچي " دارد وافزود :" همكاري با اين كارگردان ازجمله الويتهايي است كه براي خود درنظرگرفته ام وصدرنشين جدول كارهايم است."

فيلم " جزيره " با شركت " اسكارلت جانسون " درحال حاضر بر پرده سينماهاي آمريكاست .ازديگرفيلمهاي اين هنرپيشه مي توان به آثاري چون " پسران بد2 "،" پرل هابر"،" آرماگدون" و"صخره" اشاره كرد.