رئيس سازمان تبليغات اسلامي زنجان در گفتگو با "مهر" : نبود استدلالهاي قوي ديني و معنوي از چالشهاي جوان امروز است

حجت الاسلام علي دشتكي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : يكي از مشكلات و معضلاتي كه جوان امروز با آن مواجه است و مانعي براي رشد معنويت در وي تلقي مي شود ، عدم پاسخگويي مناسب والدين و مسئولان ، به سؤالات متعدد و مختلف اين قشر در ارتباط با مسائل ديني و معنوي است .

وي با اشاره به اينكه هر اندازه خانواده مذهبي باشد ، توجه به رشد معنويت ، متناسب با شرايط روز جامعه امري ضروري است ، تصريح كرد : والدين نبايد تنها به اينكه فضايي معنوي را براي فرزندان ايجاد كرده و خود به مباني ديني و اسلامي معتقد هستند اكتفا كنند ، حتي در چنين خانواده هايي نيز بايد مباني ديني بخوبي تبيين شده ، مسائل مختلف مذهبي تشريح شود تا جوان با آگاهي كامل به موضوعي گرايش و به آن عمل كند .

حجت الاسلام دشتكي با تصريح بر اينكه بايد در راستاي ايجاد باورهاي عميق در قشر جوان جامعه از سوي خانواده و مسئولان امر ، فعاليتهاي مناسب و شايسته ، صورت گيرد ، افزود : بنظر مي رسد تاكنون مسئولان ، برنامه ريزي مناسبي در اين زمينه نداشته و نتوانسته اند اعتقادات عميق و ريشه اي را در جوانان كشور ايجاد كنند ، در واقع فعاليت در اين زمينه بسيار سطحي بوده است.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان تأكيد كرد : در چنين شرايطي ايمان و باور جوان بسيار سست بوده و با كوچكترين نسيمي ، تغيير جهت خواهد داد ، شايد به همين علت است كه جوانان تا در محيط خانواده و تحت نظارت و كنترل هستند ، باورهاي معنوي بيشتري دارند ، اما به محض اينكه از خانواده دور و مثلا وارد دانشگاه مي شوند ، اعتقادات آنها تغييرات اساسي مي يابد و متأسفانه ضعيف مي شود .

وي در ادامه با اشاره به اينكه امروزه كودكان ، نوجوانان و جوانان از بسياري جهات كه مسائل و مباني مذهبي را نيز شامل مي شود ، از پدر و مادر خود جلوتر هستند ، گفت : در چنين شرايطي پاسخگويي مناسب و همچنين استفاده از استدلالهاي قوي و ريشه اي نقش بسيار مهم و ارزشمندي در حفظ و تقويت معنويت در اين گروه از جامعه دارد .

حجت الاسلام دشتكي تهاجم فرهنگي را نيز از راهكارهاي دشمن براي نفوذ در جوانان و ايجاد تأثيرات منفي در اين قشر اعلام كرد .