روایت داستانی یک نویسنده زن از جانبازان اعصاب و روان در «امشب با من برقص»

منیرالسادات موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف و زیر چاپ رفتن مجموعه داستان تازهای از خود در حوزه ادبیات دفاع مقدس خبر داد و گفت: مجموعه تازهای از داستانهایم در حوزه دفاع مقدس را با عنوان «امشب با من برقص» برای انتشار در اختیار نشر اندیشهورزان قرار دادهام که قرار است همزمان با هفته دفاع مقدس منتشر شود.
وی ادامه داد: داستانهای این مجموعه بیشتر با محوریت جانبازان اعصاب و روان نوشته شده و نام مجموعه نیز بر همین اساس انتخاب شده است.
موسوی افزود: من در سالهای گذشته چند دیدار از آسایشگاههای جانبازان اعصاب و روان داشتم و فضای داستانها را برپایه همین واقعیات شکل دادم. جدای از این سعی کردم از تخیل خودم نیز برای نوشتن این داستانها بهره ببرم. بر همین اساس تاکید دارم که داستانهای این مجموعه مستند و خاطرهنگاری داستانی نیست اما مابهازای حقیقی و جامعی را داراست.
وی در ادامه از تالیف رمان تازهای نیز خبر داد و گفت: این رمان یک اثر اجتماعی است که بر مبنای حوادث انقلاب اسلامی و در ادامه جنگ تحمیلی نوشته شده است و محویت رویدادهای آن نیز یک زن است.
به گفته موسوی زن راوی این رمان در حال گردش میان گذشته و حال خود است و این تقابل زمانی همزمان با درگیری وی با مسائل پیش آمده پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی برای او و خانوادهاش رخ میدهد.
در این رمان که با نام «میخواستیم زندگی کنیم» منتشر خواهد شد، داستانی از یک زن روایت میشود که در حال بیماری روی تخت بیماستان خاطرات خودش را که مصادف با روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، مرور میکند و این مرور بستر رخداد اصلی رمان است.
از منیرالسادت موسوی پیش از این در سال گذشته رمان «صخرههای شیشهای» از سوی نشر آموت منتشر شده است.
این نویسنده همچنین خالق دو اثر با عنوان «خداحافظی با آسمان» شامل زندگینامه سردار شهید حسن آندی فرمانده سپاه زنجان و «از کویر تا دریا» شامل زندگینامه سردار شهید محمدرضا کاظمیزاده، فرمانده اطلاعات عملیات سپاه ثارالله منتشر شده است.
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