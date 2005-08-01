خودباوري، عامل موفقيت گروههاي موسيقي شهرستاني است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، "نويد حسني"، سرپرست گروه كر اهورا با بيان اين مطلب گفت: گروههاي موسيقي بانوان شهرستاني پتانسيل لازم را براي رشد و باور شدن دارند و در صورتي كه از امكانات مالي و اجرايي مطلوب برخرودار شوند، مي توانند گامهاي مثبتي در جهت رشد موسيقي بانوان بردارند.

وي گفت: هفتمين جشنواره موسيقي بانوان از سطح مطلوبتري نسبت به دوره هاي قبل برخوردار است و حضور گروههاي جديد شاهد اين مدعاست.

نويد حسني، يكي ديگر از مزيت هاي اين دوره از جشنواره را برگزاري نشست هاي تخصصي و پژوهشي عنوان كرد و افزود: پژوهش در حوزه موسيقي باعث رشد آن شده و به گسترش و ثبت آثار مي انجامد.

گروه كر اهورا در سال 76 در شيراز تشكيل شد و يكي از گروههاي شركت كننده در هفتمين جشنواره موسيقي بانوان است.