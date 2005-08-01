كودك از طريق فرهنگ شفايي با ريتم و موسيقي آشنا مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، سودابه سالم پژوهشگر موسيقي كه در آخرين نشست پژوهشي جشنواره موسيقي بانوان با عنوان "زن، انتقال دهنده فرهنگ" سخن مي گفت، با بيان اين مطلب گفت : كودك در خانه كه نخستين مدرسه او محسوب مي شود توسط مادر و ترانه ها و آوازهاي او، با فرهنگ مرز و بوم خودش آشنا مي شود، اما اين انتقال فرهنگ به يكباره با ورود او به مدرسه قطع مي شود.

وي با بيان اينكه مادر فرهنگ ساز تاريخ بشر است، گفت : كودك از طريق فرهنگ شفاهي كه مادر به او منتقل مي كند، با ريتم و موسيقي آشنا مي شود.

سودابه سالم با اشاره به مكتب خانه ها در گذشته خاطر نشان كرد: مكتب دارها به شاگردان آموزش موسيقي مي دادند و تاكيد مي كردند كه از دستگاه و گوشه خارج نشوند و بدين ترتيب شاگردان، توانايي تميز موسيقي ايراني را داشتند.

وي در ادامه از تلاشهاي امير كبير، عبدالرحيم تالبوت و حاج ميرزا حسن رشديه در تاسيس مدارس جديد ياد كرد و گفت: با تاسيس مدارس جديد به شيوه اروپائيان، كم كم فرهنگ غرب وارد زندگي مردم ايران شد.

اين پژوهشگر موسيقي همچنين به كتاب "احمد" نوشته تالبوت اشاره كرد كه از كتاب "اميل" ژان ژاك روسو با در نظر گرفتن فرهنگ ايرانيان نوشته است كه درباره مسائل تعليم و تربيت نوشته شده است.

سودابه سالم تاكيد كرد: بسياري از مشكلات هويتي را كه امروزه جوانان با آن دست و پنجه نرم مي كنند مي توان از طريق احياي مثل ها و ترانه هاي بومي، محلي و ملي حل كرد.