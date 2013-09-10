طـرح ضـیافت انـدیشه در دانشـگاه دریـانـوردی و علـوم دریـایی چـابهـار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار عصر دو شنبه در مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه اظهار داشت: تربیت افراد فرهیخته جامعه در دانشگاه ها و از طرفی تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص راهبرد الگوی اسلامی ایرانی بر ضرورت پرداختن به مباحث معرفتی و معنوی در محیط دانشگاه ها می افزاید.

عباس توان هدف از برگزاری این طرح را افزایش دانش و توانایی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: طرح ضیافت اندیشه موجب تقویت توانمندی های فرهنگی و معنوی اساتید در کنار توانمندی های علمی آنها خواهد شد.

وی گفت: این طرح برای نخستین بار و با توجه به نقش محوری اساتید دانشگاه ها در توسعه علمی کشور و همچنین در راستای تحقق شعار دانشگاه تمدن ساز اسلامی و به منظور دانش افزایی اعضای هیئت علمی برگزار می شود.

این مسئول محور های آموزشی و مورد بحث در این طرح را معرفت شناسی و فلسفه و همچنین اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: در پایان این طرح برای اساتید شرکت کننده گواهینامه پایان دوره صادر خواهد شد.

وی یادآور شد: فراگیری و تعلیم مباحث علوم الهی و دینی در کنار علوم پایه، انسانی، مهندسی، پزشکی، فرهنگی و اجتماعی انسان را متعالی می سازد.

وی لازمه تحول و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی کشور را علم و فناوری برشمرد و افزود: تعلیم علوم دینی و مباحث معرفتی در پیشرفت علوم دیگر نیز دارای اهمیت است و اگر بخواهیم در عرصه علمی موفق باشیم علم باید در خدمت مردم و در راستای اقتضائات آنها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضیافت اندیشه اساتید در قالب نشست علمی و فرهنگی به مدت چهار روز در تالار اجتماعات فرخی دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه ادامه خواهد داشت.