تيم ملي فوتسال ايران در بازيهاي سالني آسيا شركت مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر" اين تصميم در پي توافق اخيردكتردادكان رئيس فدراسيون فوتبال باعلي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك صورت گرفته و قراراست تيم فوتسال كشورمان با حمايت هاي اين دوبخش درمسابقات سالني آسيا شركت كند .

صادق درودگر رئيس كميته فوتسال با تاييد اين خبرگفت : با توجه به توجه خاص دكتردادكان به رشته فوتسال وطي توافقاتي كه ايشان با كميته ملي المپيك داشتند ، مقررشد تيم فوتسال كشورمان با تمام توان خود دراين مسابقات حضور يابد كه حضور تيم فوتسال ايران قهرمان هفت دوره رقابتهاي قهرماني آسيا ضمن اينكه بر اعتبار اين مسابقات خواهد افزود، ميدان مناسبي براي بازيكنان جوان تيم فوتسال كشورمان است تا برتجربيات خود بيفزايند .

درودگر با بيان اينكه تمرينات تيم فوتسال كشورمان از27مرداد و همزمان با بازگشت سرمربي برزيلي تيم فوتسال آغاز خواهد شد اظهار داشت : جورانديروبرنامه كاملي براي تيم ملي فوتسال تدوين كرده است كه جهت گيري اين برنامه ها حضورشايسته در مسابقات انتخابي و نهايي جام جهاني خواهد بود و اميدواريم درفاصله باقي مانده تا اين مسابقات بتوانيم با شركت در تورنمنت هاي داخلي و خارجي تيم قدرتمندي را روانه اين رقابتها نمائيم .

گفتني است تاكنون حضوررشته هاي فوتسال، شنا، دووميداني، صخره نوردي وموتاي درمسابقات سالني آسيا كه آبان ماه جاري به ميزباني كشورتايلند برگزارخواهد شد ، قطعي شده است .