صفحه بندی نشریات همدان قربانی نظرات آماتورها/ وقتی کیفیت فدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکثر نشریات و به خصوص روزنامه ها به دليل وظيفه اطلاع رساني و داشتن آيتم هاي مختلف خبري، خوانندگان خاص و تقريباً ثابتي را دارا هستند اما مسلم است که صفحه آرايي و گرافيك خاص و خلاقيت و نوآوري بديع در هرشماره باعث جذب بيشتر خوانندگان و افزايش تيراژ روزافزونشان مي شود.

صفحه آرایی گرچه کاری ذوقی و احساسی است ولی قانون ها و دستورالعمل های تدوین شده و مشخصی دارد و به طور طبیعی در پس هر یک از این دستورالعمل ها، استدلاهای حسی، منطقی و تجربی نهفته است.

صفحه آرايي خوب و مناسب باید رغبت خواننده و مخاطب را افزايش دهد

هدف از صفحه‌آرايي ايجاد انگيزه بيشتر براي خواندن، راحتي در خواندن و ايجاد زيبايي با به كارگيري عناصر بصري معقول است، صفحه آرايي خوب و مناسب باید رغبت خواننده و مخاطب را افزايش دهد و یك صفحه‌آرايي خوب مي تواند كمك موثري در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقه بصري خوانندگان را اصلاح و یا تقويت كند.

اما نکته مهم در این خصوص افرادی هستند که با پیشرفت های تکنولوژی و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به عنوان طراح و صفحه بند مطبوعات در این حرفه مشغول به فعالیت بوده و همچون سایر فعالان این حوزه زحمات آنان کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

در همین راستا محمد صادق قهری صارمی که از سال 1383 در این عرصه وارد شده و تاکنون در بسیاری از روزنامه ها، هفته نامه و... استانی مشغول طراحی و صفحه آرائی آنان بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ابتدا با توجه به استعدادی که در خود می دیدم، ذوق و شوق فراوانی داشتم که بتوانم به پله های موفقیت دست پیدا کنم ولی اکنون به این نتیجه رسیده ام که با این شرایط نامساعدی که وجود دارد تا چه زمانی و به عبارتی تا کجا می توانم ادامه بدهم چون اصلا عشق و علاقه ای که اوایل داشتم در وجودم به نوعی خشکیده است و حتی کسانی که کنار دست من بوده و آموزش دیده اند نیز این وضعیت را دارند.

وی افزود : بیشتر نشریات و روزنامه های استانی یک روند ثابت را در برنامه کاری خوی دارند به طوری که معمولا سردبیران آنان یک روال عادی را در پیش گرفته اند.

وی گفت: برخی خبرنگاران دنبال رپورتاژ و گزارشات خود هستند و خواه و ناخواه، کم یا زیاد به خواسته های خویش می رسند و این وسط آینده و سرنوشت صفحه آرا و طراحان مشخص نیست.

جایگاه طراحان نشریات در سامانه سمان مشخص نیست

وی با اشاره به اینکه شما تا کنون در هیچ جلسه و جایی اسمی از طراحان نشنیده و نامی از آنها به میان نیامده است و در تمام برنامه ها و جلسات سنوات گذشته به خصوص تنها برنامه و ویترین آزاد مطبوعات که همان روز خبرنگار است همیشه دم از حمایت از خبرنگاران بوده که شاید تا حدودی انجام شده باشد ولی برای همکاران بنده هیچ اتفاقی نیفتاده است و حتی در سامانه معاونت مطبوعاتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی (سمان) نیز جایگاه طراحان تعریف نشده است (در حالی که این جایگاه در ابتدا بود ولی پس از مدتی منحل شد) در صورتی که نتیجه تمام زحمات همه عوامل نشریه از خبرنگار گرفته تا عکاس، ویراستار و .... در نهایت به طراح ختم می شود و اوست که باید ثمره بخش تلاش های آنان برای مخاطب باشد.

صارمی اظهار داشت: البته بالا دستی ها و مدیران نیز دو گونه اند برخی واقعاَ علاقمند بوده و با دل دادن به کار دنبال تنوع و جنبش هستند که به طبع ما نیز سعی می کنیم تا سر حد ممکن از تفکر و ذوق خویش برای بهتر شدن کار استفاده کنیم ولی برخی دیگر دنبال منافع و سود خویش هستند و اصلا کیفیت برایشان اهمیت ندارد بلکه مهم بحث مالی است حالا چه خبرنگار خوب داشته باشند یا طراح حرفه ای یا آماتور نشریه آنها را به اصطلاح ببندد اهمیت چندانی ندارد که این دسته باعث می شوند پیشرفتی نیز در همه زمینه ها از جمله طراحی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: از طرفی فعالان این حوزه چون احساس می کنند این حرفه آینده ای ندارد و خیلی ها وارد و خارج شده اند و کسی هم نیست که واقعا از این قشر زحمت کش که ساعت ها و شایدم چند شب پشت سر هم نمی خوابند تا کار را تحویل دهند حمایت کند متاسفانه شاهد این هستیم که هر روز کیفیت کار ها در حال افت است.

این هنرمند جوان ملایری ادامه داد: البته این را هم اضافه کنم که بنده و همکارانم هیچ ادعا و توقعی از کسی نداریم و سعی می کنیم در حد امکانات و نیازهای کارفرمایان خویش انجام وظیفه کنیم ولی آنچه مهم است این است که سیستم مدیریت مطبوعات استان همدان بسیار ضعیف است زیرا تاکنون هیچ اقدامی برای صفحه بند و طراحان صورت نگرفته است و همیشه با وعده و وعید با این قشر رفتار نموده که آنها نیز بعد از اتمام کارهای خویش همه چیز را فراموش می کنند.

وی گفت: بنابراین طراحی چون ویترین و خروجی نشریات است و باید مسئولان فراتر از سایر واحدها به آن توجه کنند زیرا زحمات و تلاش های سایر همکاران حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، ورزشی و.. عکاسان همه و همه در نهایت به طراح ختم می شود و اوست که باید با آرامش فکری که از قبل برایش فراهم نموده اند با ذوق و استعداد هنر و دانش خود را در قالب استاندارد های موجود روز دنیا پیاده نماید.

صفحه آرائی در همدان از نظر کیفی بسیار ضعیف است

یکی دیگر از متخصصان این رشته با انتقاد از وضعیت حال حاضر در حوزه خود گفت: بدون شک در یک مجموعه کار همه اعضا، مهم و در جای خویش ارزشمند هستند و در روزنامه نگاری نیز کار خبرنگار، عکاس، حتی ویراستار و تایپیست اهمیت دارد بنابراین که اگر می خواهیم حرفه ای باشیم باید در همه زمینه ها حرفه ای عمل کنیم نه اینکه یکی از بین عوامل دفتر را به عنوان طراح بگذاریم تا کار کند به امید آنکه شاید روزی یاد بگیرد و صفحه بند ماهری شود.

جلال محمد کریمی ادامه داد: اگر افراد این حوزه دارای تخصص های لازم نبوده به اصول و فنون ابتدائی از قبیل تسلط کامل نوع چیدمان مطالب، عکس ها، فونت ها و... تسلط کامل نداشته باشند و از نرم افزارهای روز و دقیق استفاده نکند قطعاَ زحمات همه عوامل و همکاران بیهوده خواهد بود.

جلال محمد کریمی افزود: بسیاری از افرادی که جدیدا وارد این عرصه شده اند تخصص و دانش لازم را ندشته و حتی شاید هیچ کلاس و دوره خاصی را نیز ندیده باشند بنابراین در این شغل اصلا امنیت شغلی نبوده و استاندارد های خاصی برای ورود به آن تعیین نشده است.

وی گفت: هر کسی که مختصری با نرم افزارهای آن آشنا باشد وارد کار می شود و برخی از مدیران مسئول و سردبیران نیز چون کیفیت برایشان اهمیت نداشته و دنبال منافع دیگر هستند به راحتی از این افراد استقبال و دعوت بکار می کنند که همه این عوامل موجب شده صفحه آرائی در همدان از نظر کیفی بسیار ضعیف باشد.

این جوان همدانی خواستار نظارت دقیق مسئولان بر وضعیت فعالان مطبوعاتی به خصوص طراحان و صفحه بندان نشریات و ساماندهی و حمایت های بیشتر از این قشر شده و گفت: به نظر می رسد برگزاری کلاس و دوره های متناوب در این خصوص از جمله آشنا کردن هنرجویان با نرم افزار و دانش روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است که امیدوارم هر چه زودتر در این زمینه نیز اقدامات اساسی صورت گیرد.