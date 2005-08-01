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۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۳۷

سايه شكست مذاكرات هسته اي بر سر اروپائي ها ؛

فرانسه: از تصميم ايران شگفت زده و نگرانيم

فرانسه امروز اعلام كرد از اعلاميه يكجانبه ايران مبني بر از سرگيري فعاليتهاي هسته اي متعجب و نگران شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سيسيله پوزو دي بورگو Cecile Pozzo di Borgo سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه در يك نشست خبري الكترونيكي گفت : ما از شنيدن اعلاميه يكجانبه ايران مبني بر از سرگيري فعاليتهاي حساس مرتبط با غني سازي اورانيم كه به حال تعليق درآمده بود و ديگر فعاليتهاي مرتبط به توليد سوخت هسته اي متعجب و شگفت زده شديم .

ايران  اعلام كرده است  كه از امروز فعاليت كارخانه UCF اصفهان را از سر مي گيرد .

تهران امروز باارسال نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي رسما اين آژانس را در جريان از سر گيري فعاليتهاي هسته اي خود قرار داد .

دولت آلمان نيز امروز اعلام كرد كه تا چند روز آينده پيشنهادات جامعي را به تهران ارائه خواهد داد .

سخنگوي اتحاديه اروپايي نيز ابراز اميدواري كرد كه در خصوص ادامه تعليق غني سازي اورانيم درايران راه حلي پيدا شود .

دولت انگليس نيز ضمن هشدار به ايران خواستار خودداري ايران درخصوص از سرگيري فعاليتهاي حساس هسته اي شد .

کد مطلب 213259

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