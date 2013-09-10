طرح توسعه امامزاده صالح در اردبیل اجرا می شود

حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح در نظر دارد با توسعه فیزیکی فضای امامزاده صالح زمینه اتصال مجموعه آن به بقعه شیخ صفی الدین را فراهم کند.

وی تاکید کرد: به منظور اجرای آن اماکن اطراف بقعه باید خریداری شده و پس از بازسازی به فضای اصلی امام زاده متصل شود.

مشهوری نظری معتقد است در پی اجرای این طرح گردشگران می توانند پس از بازدید از بقعه شیخ صفی الدین این امامزاده را هم زیارت کنند.

وی از اجرای 15 پروژه عمرانی دیگر به منظور بهسازی فضاهای امامزاده ها خبر داد و افزود: در مجموع هزار و 50 متر مربع توسعه امامزاده در نظر گرفته شده است.

به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان به غیر پروژه های ذکر شده پروژه های شاخص شامل امامزاده سید صدر الدین با سه هزار متر مربع، سید دانیال خلخال با هزار و 500 متر مربع، امام زاده سید سلیمان فخر آباد مشگین شهر با هزار متر مربع و بقعه سید احد معراجی در روستای سفید آب خلخال با هزار و 100 متر مربع در دست ساخت است.

وی تاکید کرد: فاز اول پروژه امامزاده سید صدرالدین، دانیال و سید سلیمان در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.