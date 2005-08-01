تيم ملي كاراته جوانان غربال مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي كاراته جوانان واميد ايران خود را براي شركت دررقابت هاي جهاني كه آبانماه سالجاري در قبرس برگزارخواهد شد آماده مي كند. هم اكنون دراردوي تيم ملي 4 نفردرهروزن حضوردارد كه با انجام اين مرحله ازرقابت ها درهروزن2 نفردراردو باقي مانده و سايرنفرات حذف خواهند شد. دورجديد تمرينات اين تيم نيزازروزيكشنبه 14 مرداد ماه در تهران آغازمي شود. اين مرحله ازرقابت هاي انتخابي روز پنجشنبه درسالن شهيدكبكانيان برگزارخواهد شد.
رقابت هاي انتخابي تيم ملي كاراته جوانان و اميد آخر هفته برگزار مي شود.
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