برگزاری همایش روز ملی امامزدگان به صورت متمرکز در امامزاده محمد کرج

حجت الاسلام محمد امین رایمند در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت پنجم ذیقعده روز ملی گرامیداشت امام زادگان اظهار داشت: با توجه به هجوم گسترده ای که در زمینه فرهنگی از سوی دشمنان اسلام وجود دارد امام زادگان و اماکن مذهبی می توانند به صورت پادزهر عمل کرده و توطئه های آنان را نقش بر آب کنند، به همین منظور فردا در امامزاده محمد (ع) کرج مراسمی متمرکز برای گرامیداشت این روز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه اگفت: اگر پیوند مردم با اماکن مذهبی و متبرکه از بین برود دشمنان می توانند از طریق شکاف به وجود آمده نهایت سوء استفاده را ببرند و با تبلیغات سوء در زمینه فرهنگی بر عتقادات مردم تاثیر گذار باشند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تبدیل اماکن متبرکه به قطب فرهنگی، همایش روز امام زادگان و اماکن مذهبی و متبرکه با هدف تجلیل و تکریم مقام بزرگ این امام زادگان برگزار می شود.

رایمند گفت: اماکن متبرکه مذهبی از نظر روحی و روانی، در فضای اخلاقی، دینی و معنوی جامعه تاثیری شگرف داشته و دارند و هر کجا گنبد و گلدسته ای دیده شود نماد مذهب و دین است و آثار مثبتی را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه امامزادگان هر منطقه به مانند ستارگان فروزان هستند که باعث روشنی در جامعه خواهند شد و نادانی را از بین خواهند برد، تصریح کرد: وجود این بزرگواران در هر منطقه بر روی افراد آن سرزمین تاثیرات مثبت فراوانی گذاشته و باعث تقویت مذهب شیعه شده و از خود نمایی سایر فرقه ها جلوگیری کرده اند.