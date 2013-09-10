  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۸

میرزایی با مهر مطرح کرد:

تقویت روحیه مسئولیت پذیری مهمترین دستاورد اردوهای هجرت است

تقویت روحیه مسئولیت پذیری مهمترین دستاورد اردوهای هجرت است

البرز- خبرگزاری مهر: فرمانده بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه البرز گفت: حس مسئوليت پذيري و مشارکت از مهمترین مزایای طرح هجرت 3 است.

روح الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری طرح هجرت ۳  دانش آموزی را تربیت روحیه  و پرورش استعدادهای  بالقوه جوانان و نوجوانان  بسیجی دانست و اظهارداشت: این برنامه ها در قالب غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان بسیجی است که با مشارکت خود کمک بسیار خوبی به عمران و آبادانی مراکز آموزش و مدارس کرده اند.

وی افزود: در کنار فعالیت های عمرانی با برگزاری کلاس های عقیدتی، احکام، پیشرفت تحصیلی و پژوهش های علمی سعی شده است که جوانان و نوجوانان در مسیر صحیح تربیت اسلامی  پرورش یابند.

وی، با اشاره به ضرورت بكارگيري و هدايت انرژي مثبت نسل جوان تصريح کرد: هر دانش آموز ذاتاً داراي انرژي و توان بالقوه‌اي است كه اگر اين توان و انرژي در مسير صحيح به كار گرفته و بالفعل شود نوعي نشاط اجتماعي در بين نسل جوان خواهد داشت.

فرمانده بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه البرز بیان کرد: اردوهای طرح هجرت مبتنی بر استفاده از نیرو و نشاط دانش آموزان در بهسازی و زیباسازی مدارس، مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری فضاهای آموزشی، شاداب سازی مدارس، ایجاد روحیه کار، تعهد و تخصص در بین دانش آموزان است.

میرزایی، در پایان عمل جهادگونه دانش آموزان شركت كننده در این طرح را تحسین کرد و یادآورشد: حس مسئوليت پذيري، كسب تجربه، نهادينه سازي فرهنگ مشاركت در امور مختلف جامعه بين دانش آموزان را از مزاياي اين طرح است.

کد مطلب 2132644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها