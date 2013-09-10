تقویت روحیه مسئولیت پذیری مهمترین دستاورد اردوهای هجرت است

روح الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری طرح هجرت ۳ دانش آموزی را تربیت روحیه و پرورش استعدادهای بالقوه جوانان و نوجوانان بسیجی دانست و اظهارداشت: این برنامه ها در قالب غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان بسیجی است که با مشارکت خود کمک بسیار خوبی به عمران و آبادانی مراکز آموزش و مدارس کرده اند.



وی افزود: در کنار فعالیت های عمرانی با برگزاری کلاس های عقیدتی، احکام، پیشرفت تحصیلی و پژوهش های علمی سعی شده است که جوانان و نوجوانان در مسیر صحیح تربیت اسلامی پرورش یابند.



وی، با اشاره به ضرورت بكارگيري و هدايت انرژي مثبت نسل جوان تصريح کرد: هر دانش آموز ذاتاً داراي انرژي و توان بالقوه‌اي است كه اگر اين توان و انرژي در مسير صحيح به كار گرفته و بالفعل شود نوعي نشاط اجتماعي در بين نسل جوان خواهد داشت.



فرمانده بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه البرز بیان کرد: اردوهای طرح هجرت مبتنی بر استفاده از نیرو و نشاط دانش آموزان در بهسازی و زیباسازی مدارس، مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری فضاهای آموزشی، شاداب سازی مدارس، ایجاد روحیه کار، تعهد و تخصص در بین دانش آموزان است.



میرزایی، در پایان عمل جهادگونه دانش آموزان شركت كننده در این طرح را تحسین کرد و یادآورشد: حس مسئوليت پذيري، كسب تجربه، نهادينه سازي فرهنگ مشاركت در امور مختلف جامعه بين دانش آموزان را از مزاياي اين طرح است.