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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

ناصری خبر داد:

راه اندازی بیمارستان صحرایی در لاله زار/ مداوای 3000 بیمار

راه اندازی بیمارستان صحرایی در لاله زار/ مداوای 3000 بیمار

رفسنجان - خبرگزاری مهر: دبیر بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: با برپاشدن بیمارستان صحرایی در لاله زار بردسیر بیش از سه هزار بیمار مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند.

علیرضا ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بسیج جامعه پزشکی رفسنجان شامل 30 نفر متشکل از پزشک عمومی، پرستار، تیم پزشکی اتاق عمل، کارشناس آزمایشگاه و پزشکان فوق تخصص در زمینه ترمیمی، گوارش، گوش و حلق و بینی، اطفال، ارولوژی، چشم و اعصاب و روان طی سه روز گذشته به لاله زار اعزام و به خدمت رسانی و مداوای بیماران محروم پرداختند.

وی ادامه داد: از تعداد مراجعین 948 بیمار به پزشکان فوق تخصص و متخصص، 600 مورد به پزشک عمومی، 430 مورد به ماما، 180 بیمار به دندانپزشک مراجعه و 580 نفر نیز در آزمایشگاه این بیمارستان صحرایی مورد آزمایش قرار گرفتند.

ناصری ادامه داد: 117 بیمار نیز سرپایی درمان قرار گرفتند.

دبیر بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: در این سه روز کلاسهای آموزشی برای 200 نفر از روستائیان برگزار و آموزشهای بهداشت خانواده، بهداشت محیط و مشاوره ازدواج و خانواده برای آنها ارائه شد.
 

کد مطلب 2132647

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