به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی صبح سهشنبه در نشست با کارشناسان و مهندسان راهسازی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای طرح راه آهن بوشهر – شیراز بعلت تامین نشدن اعتبارات آن از سوس وزارت نفت راکد مانده است گفت: این طرح بطول 644 کیلومتر جزء مصوبات سفر هیات دولت به استان بوشهر است که قرار است 50درصد اعتبارات وزارت نفت تامین کند که تاکنون این مهم محقق نشده است.
وی تصریح کرد: طرح راه آهن بوشهر – شیراز به طول297 کیلومتر شامل 18 قطعه است که 2 قطعه آن به طول 97 کیلومتر در استان بوشهر و مابقی در استان فارس قراردارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه بر اساس برنامه چشمانداز 20 ساله این طرح باید تکمیل شود گفت: ایجاد راه آهن برای استان بوشهر با توجه به وجود بنادر مختلف در استان امری ضروری است که سعی میشود در اجرای این طرح از سرمایهگذار خصوصی هم استفاده شود.
صفایی از اجرای مترو در مسیر بوشهر- عالی شهر خبر داد و گفت: این طرح اکنون در حال مطالعه است که با پایان طرح مطالعاتی آن اجرایی میشود.
وی گفت: با اجرای این طرح ضمن اینکه شاهد افزایش بهره مندی مردم بوشهر از خدمات حمل و نقل هستیم، شهر عالیشهر هم توسعه مییابد و رونق میگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه با اجرای آزاد راه بوشهر – شیراز فاصله این دو شهر100 کیلومتر کاهش مییابد تصریح کرد: برای اجرای این طرح مطالعات فازهای اول و دوم به اتمام رسیده است و برای اجرای آن به 1700 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهربا تاکید مبنی برای اجرای این طرح با مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: با اجرای این طرح از سوی بخش خصوصی عملیات اجرایی آن تسریع مییابد وبا بهره برداری از آن سرمایه بخش خصوصی کمتر از10 سال برگردانده میشود.
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