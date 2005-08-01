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۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۵۱

از سوي طلايي نيك عنوان شد:

تذكر آيين نامه اي به وزارت اقتصاد در جهت رفع مشكلات باجه هاي خودپرداز

تذكر آيين نامه اي به وزارت اقتصاد در جهت رفع مشكلات باجه هاي خودپرداز

درجلسه علني اخير مجلس شوراي اسلامي تذكر آيين نامه اي عضو كميسيون امنيت ملي به وزارت اقتصاد در جهت رفع مشكلات باجه هاي خود پرداز توسط رييس مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"  عضوكميسيون امنيت ملي مجلس درخصوص نارضايتي مشتريان نظام بانكي ازطولاني بودن عمليات بانكي و معطلي زياد در شعب بانكها وكارآيي نامناسب باجه هاي خودپردازبه وزارت اقتصاد تذكر رسمي داد.

به گزارش "مهر" طي اين تذكر رسمي و قرائت آن از سوي رييس مجلس در جلسه علني اخير مجلس، به وزارت اقتصاد ودارايي تذكر داده شد تا نسبت به ساماندهي خدمات شبكه ها ي خودپرداز و رفع صف هاي طولاني در شعب بانكها اقدامات لازم را انجام دهد.

دراين تذكر آمده است در اكثر شعب بانك ها، مشتريان بين نيم تا يك ساعت براي امور بانكي در صف قرار مي گيرند بعلاوه، اكثر باجه هاي خودپرداز در بسياري از ساعات خاموش بوده وامكان دريافت وجه براي مشتريان وجود ندارد ، كه اين امر اعتراضات شديد مردمي به ويژه درشهرهاي بزرگ را درپي داشته است.

 

کد مطلب 213265

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