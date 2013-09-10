به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی صبح امروز در مراسم تودیع خود از مدیرعاملی راه آهن که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش هزینه درآمدها از سیاست‌های بنده در راه آهن است، گفت: در سال گذشته 900 میلیارد تومان درآمد داشتیم و امسال برنامه ریزی را برای درآمد 1300 میلیارد تومانی گذاشتیم.

وی افزود: تاکنون ما 22 درصد تخصیص اعتبارات خود را دریافت کردیم در حالی که خیلی از دستگاه های اجرایی 6 درصد تخفیف را دریافت کردند و یا نقدینگی آنها صفر است.

مدیرعامل سابق راه آهن با بیان اینکه در حال حاضر ما برای سه تا چهار ماه حقوق کارکنان را ذخیره کردیم، بیان کرد: سال گذشته 55 درصد تخفیف‌ها را گرفتیم در حالی که افزایش قیمت تعمیر لوکوموتیو و قطعات و دیگر هزینه های ما دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه من 55 میلیارد تومان پول دادم تا حوزه ناوگان زمین گیر نشود، گفت: امسال شاید بتوان 25 میلیارد تومان از نقدینگی هم برای قطعات مورد نیاز ناوگان تامین کرد.

صاحب محمدی، یکی از مشکلات راه آهن را پرسنلی که به بخش خصوصی رفته اند، عنوان کرد و گفت: شرکت راه آهن 10 هزار و 500نفر پرسنل دارد که در حال حاضر مشکل حقوق آنها برطرف شده اما بیش از 30 هزار نفر به طور مستقیم با راه آهن در ارتباط هستند که زیرمجموعه های آن به بخش خصوصی واگذار شده اند.

وی افزود: این کارکنان وضع نامطلوبی دارند به طوری که ممکن است در یک اتاق کار بکند اما سبد کالایی متفاوتی بگیرند، بنابراین باید حل مشکل آنها در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل سابق راه آهن با اشاره به اینکه بومی سازی و انتقال دانش فنی در دستور کار راه آهن قرار داشت، افزود: امروز 56 لوکوموتیو زیمنس با تکنولوژی روز اروپا داریم که 52 قطار آن در سیر است که تامین قطعات آن هم به مپنا واگذار شده است.

صاحب محمدی در خصوص تقاضای یک میلیارد یورویی بخش حمل و نقل ریلی به صندوق توسعه ملی اظهار داشت: اگر این میزان سرمایه وارد حوزه ناوگان شود تاثیر زیادی را در بخش خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه نمره قبولی در زمینه خصوصی سازی به هیچ دولتی نمی دهد، اظهار داشت: در تمامی زیربناها به غیر از راه آهن سرمایه گذاری زیادی انجام گرفته و این موجب شده است که هر سال 7 هزار میلیارد تومان دولت ضرر اجتماعی و زیست محیطی به دلیل عدم توسعه راه آهن بدهد.