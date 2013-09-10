ورود دستگاه قضایی به مسائل باعث جبران کاستی ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی صبح سه شنبه در جلسه شورای قضایی استان کرمان گفت: دستگاه قضایی دارای ظرفیت های بسیار بزرگی است که باید شناسایی شده و به مرور فرهنگ سازی و استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه گفت: تشکیلات قضایی، تضمین کننده سلامت جامعه است و نقش بسزایی در ارتقاء سلامت اجتماع دارد، اظهار داشت: اگر دستگاه قضایی بصورت صحیح در موضوع ها مداخله کند می تواند کاستی ها را برطرف و جبران کند.

این مسئول قضایی با اشاره بر اهمیت نصیحت و تذکر در اسلام، بیان داشت: مرحله اول در ورود دستگاه قضایی به موضوع ها، برخورد نیست بلکه هدف اصلاح مسائل است.

وی با ذکر حدیثی از امام صادق (ع) مبنی بر سه مسئله مهم که کوتاهی در آن به هیچ عنوان جایز نیست تصریح کرد: مسئله اول کوتاهی مرزداران و نیروهای نظامی و انتظامی در صیانت از مرزهای میهن است که به هیچ عنوان کوتاهی از آن قابل پذیرش نیست و مسئله دوم رسیدگی به مظالم و دادخواستهاست که نباید مورد کوتاهی قرار بگیرد تا هرگز روحیه امید به دستگاه قضایی دچار خدشه نشود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور ادامه داد: مسئله سومی که هرگز تغافل و کوتاهی نسبت به آن جایز نیست اصل به کارگیری افراد صالح و درستکار در پستها و مسئولیت هاست که البته این مسئله در دستگاه قضایی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این دستگاه باید سلامت جامعه و سایر دستگاه های جامعه را تضمین کند.

حجت الاسلام بهرامی تصریح کرد: نباید امور به آمار و آمار گرایی سوق پیدا کند که آنچه مهم و در خور ارزش است تحقق اهداف و نتیجه مطلوب کارها است.

وی تاکید کرد: باید در راستای افزایش رضایت مردم گام برداشت و امید مردم را به دستگاه قضایی به عنوان ملجاء ستمدیدگان ارتقاء داد.

