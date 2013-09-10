پدر ورزش صبحگاهی پرچم ایران را از حرم امام رضا(ع) تا نمایشگاه مشهد حمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن معدلی، پدر و بنیانگذار ورزش همگانی و صبحگاهی کشور از سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ورزش صبحگاهی را در پارک ملت مشهد به عنوان اولین پایگاه ورزش همگانی در کشور راه‌اندازی کرد.

معدلی صبح روز جمعه 22 شهریور ماه بعد از نماز صبح پرچم کشورمان را از حرم مطهر رضوی تا نمایشگاه بین‌المللی مشهد، محل برگزاری اختتامیه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی صبح و نشاط به همراه تعدادی از دوندگان مشهدی حمل خواهد کرد و در این مکان به دلیل بیش از 30 سال فعالیت در ورزش همگانی مورد تقدیر قرارخواهد گرفت.

گفتنی است همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی مشهد، صبح جمعه 22 شهریور ماه ساعت 6:30 از میدان آزادی مشهد آغاز می شود و در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد به اتمام خواهد رسید.

این همایش به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.